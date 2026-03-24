Mercato Napoli, dalla Germania sono sicuri: si fa sul serio per il classe 2006!

Il giovane talento del Werder Brema, Karim Coulibaly, sta rapidamente scalando le gerarchie del club tedesco attirando l’attenzione di numerosi top club. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il difensore centrale classe 2006 sarebbe finito nel mirino di squadre di primo piano tra cui il Napoli, grazie a una stagione d’esordio convincente e già ricca di presenze in Bundesliga. Nonostante la giovane età, il suo valore di mercato è stimato intorno ai 45 milioni di euro, segnale evidente del grande potenziale riconosciuto al giocatore.

Napoli su Karim Coulibaly ma la concorrenza è alta

Tra le società più interessate oltre al Napoli, spiccano nomi di assoluto prestigio come il Newcastle United, il Chelsea, il Napoli e l’Olympique Marsiglia. Secondo le indiscrezioni, alcuni contatti preliminari sarebbero già stati avviati, anche se al momento nessun club ha formalizzato un’offerta ufficiale. La concorrenza è elevata e lascia presagire una possibile asta internazionale, con diverse squadre pronte a investire su uno dei difensori più promettenti della nuova generazione.

Più defilata, almeno per ora, la posizione del Paris Saint-Germain, il cui interesse viene considerato meno avanzato rispetto agli altri club. Coulibaly, che ha già collezionato 22 presenze complessive con la prima squadra del Werder Brema, è legato al club da un contratto fino al 2029. Una situazione che garantisce ai tedeschi una posizione di forza nelle trattative, rendendo probabile una cessione solo a fronte di un’offerta particolarmente elevata.