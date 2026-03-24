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Mercato Napoli, dalla Germania sono sicuri: si fa sul serio per il classe 2006!

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Mercato Napoli, dalla Germania sono sicuri: si fa sul serio per il classe 2006!
Giovanni Manna al centro sportivo di Castel Volturno
Giovanni Manna al centro sportivo del Napoli

Il giovane talento del Werder Brema, Karim Coulibaly, sta rapidamente scalando le gerarchie del club tedesco attirando l’attenzione di numerosi top club. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il difensore centrale classe 2006 sarebbe finito nel mirino di squadre di primo piano tra cui il Napoli, grazie a una stagione d’esordio convincente e già ricca di presenze in Bundesliga. Nonostante la giovane età, il suo valore di mercato è stimato intorno ai 45 milioni di euro, segnale evidente del grande potenziale riconosciuto al giocatore.

Napoli su Karim Coulibaly ma la concorrenza è alta

Tra le società più interessate oltre al Napoli, spiccano nomi di assoluto prestigio come il Newcastle United, il Chelsea, il Napoli e l’Olympique Marsiglia. Secondo le indiscrezioni, alcuni contatti preliminari sarebbero già stati avviati, anche se al momento nessun club ha formalizzato un’offerta ufficiale. La concorrenza è elevata e lascia presagire una possibile asta internazionale, con diverse squadre pronte a investire su uno dei difensori più promettenti della nuova generazione.

Più defilata, almeno per ora, la posizione del Paris Saint-Germain, il cui interesse viene considerato meno avanzato rispetto agli altri club. Coulibaly, che ha già collezionato 22 presenze complessive con la prima squadra del Werder Brema, è legato al club da un contratto fino al 2029. Una situazione che garantisce ai tedeschi una posizione di forza nelle trattative, rendendo probabile una cessione solo a fronte di un’offerta particolarmente elevata.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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