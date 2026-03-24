“Ho ancora dolore”: Noa Lang spiega come sta dopo l’infortunio al dito

Un infortunio che ha preoccupato molti, soprattutto per quelli che potevano esserne i risvolti. Molti hanno visto le immagini arrivate dalla sfida tra Galatasaray e Liverpool, quando Noa Lang è finito contro i tabelloni pubblicitari a bordodocampo infortunandosi ad un dito e rischiando davvero di andare incontro a delle conseguenze molto serie.
Noa Lang, le parole dal ritiro dell’Olanda
L’attaccante del Galatasaray in prestito dal Napoli si è sottoposto ad operazione chirurgica per andare a risolvere il problema, di fatto affidandosi ai medici e trovando dei riscontri positivi. Dal ritiro della nazionale olandese il giocatore di proprietà del Napoli ha spiegato la dinamica dell’infortunio e le sue condizioni attuali.
“Il mio pollice è rimasto impigliato in una recinzione molto appuntita dietro un cartellone pubblicitario. Mi sono fatta un taglio molto profondo. Gli interventi chirurgici sono andati bene, ma ho ancora dolore. Il mio pollice è ancora lì e il dottore pensa che guarirà. Spero di poter giocare contro l’Ecuador martedì, ma non correremo rischi. I Mondiali sono più importanti”.