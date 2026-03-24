“Ho ancora dolore”: Noa Lang spiega come sta dopo l’infortunio al dito

Un infortunio che ha preoccupato molti, soprattutto per quelli che potevano esserne i risvolti. Molti hanno visto le immagini arrivate dalla sfida tra Galatasaray e Liverpool, quando Noa Lang è finito contro i tabelloni pubblicitari a bordodocampo infortunandosi ad un dito e rischiando davvero di andare incontro a delle conseguenze molto serie.

Noa Lang, le parole dal ritiro dell’Olanda

L’attaccante del Galatasaray in prestito dal Napoli si è sottoposto ad operazione chirurgica per andare a risolvere il problema, di fatto affidandosi ai medici e trovando dei riscontri positivi. Dal ritiro della nazionale olandese il giocatore di proprietà del Napoli ha spiegato la dinamica dell’infortunio e le sue condizioni attuali.