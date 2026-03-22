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Stadio Maradona, la Giornata FAI regala enorme successo: boom di visite!

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Stadio Maradona, la Giornata FAI regala enorme successo: boom di visite!
Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. (ANSA) SpazioNapoli.it
Stadio Diego Armando Maradona

Lo Stadio Diego Armando Maradona, per la prima volta, ha aperto le porte ai tifosi azzurri. la Giornata FAI ha permesso agli appassionati di osservare la casa del Napoli dall’interno. Giro attorno la pista atletica, spogliatoi e murale di Jorit. Arrivato il dato delle visite: numeri favolosi che rallegrano la città e l’iniziativa.

Il Maradona primo in Italia: il dato

Il Maradona, per i tifosi partenopei, è qualcosa che va ben oltre al solo stadio. È il luogo che ha visto vincere quattro scudetti e dove il numero 10 argentino ha messo piede. Il Fondo per l’Ambiente Italiano ha pubblicato i dati conclusivi della 34esima edizione delle giornate FAI di Primavera, che si è tenuto ieri ed oggi in Italia.

All’evento hanno partecipato 540mila persone, che hanno visitato 780 luoghi aperti in 400 città. Lo stadio del Napoli è stato il luogo più visitato, davanti la Corte Suprema di Cassazione a Roma. Sono oltre 10mila i visitatori registrati al Maradona.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioNapoli dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio napoletano e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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