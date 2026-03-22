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Scudetto ancora possibile? La squadra ci crede: il messaggio lanciato

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Scudetto ancora possibile? La squadra ci crede: il messaggio lanciato
Il Napoli festeggia la rete. (ANSA) SpazioNapoli.it
Napoli esulta al gol in campionato

In casa Napoli c’è tanto rammarico per l’andazzo della stagione, limitata da moltissimi infortuni pesanti che hanno condizionato tanti match. Date queste difficoltà, non c’è stato modo di lottare concretamente per il titolo, ma soffrire la qualificazione in Champions, sempre più serrata. Ma nulla è ancora deciso.

La squadra non molla: ecco cosa si sono detti

La squadra di Antonio Conte non smette di credere al sogno Scudetto bis. Difficile sì, ma non impossibile. Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, dall’interno dello spogliatoio è arrivato un messaggio: “Non è finita finché non è finita“.

La linea del tecnico è ben nota a tutti: vincerle tutte fino alla fine e poi si vedrà. La classifica permette di guardare avanti – e non dietro – con fiducia e speranza.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioNapoli dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio napoletano e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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