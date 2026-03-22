Napoli, salta tutto per l’affare in programma? Un altro club europeo è in pole

In casa azzurra si lavora già per rinforzare la rosa della prossima stagione. E non solo con nomi di un certo valoro, ma anche con colpi giovani e di prospettiva. Tra questi c’è sicuramente Exequiel Zeballos, finito da settimane nel mirino del Napoli. Ora, però, la pista potrebbe complicarsi, dato l’interesse di altri club europei, tra cui il Siviglia.

Napoli-Zeballos, siamo ai titoli di coda? Il punto dall’Argentina

Non è una situazione facile da gestire, dopo giorni in cui si era sparsa la voce di un accordo già raggiunto tra il calciatore e il Napoli. Poi è arrivata la smentita, ma gli azzurri restano vigili sul classe 2002, con l’intento di portarlo all’ombra del Vesuvio.

Ma non è semplice e infatti dall’Argentina arrivano notizie di un forte interessamento del Siviglia, in vantaggio rispetto alle dirette concorrenti. In lizza infatti ci sono altri quattro club: Spartak Mosca, CSKA Mosca, Elche e Zenit. Tanti dubbi sul suo futuro, con l’unica certezza data dal “no” al rinnovo di contratto (cha scade a dicembre) proposto dal Boca Juniors.

Nell’idea della società ci sarebbe l’intento di prolungare e modificare il contratto del fantasista argentino, arricchendo il suo portafoglio e gonfiando la clausola rescissoria, passando da 20 a 40 milioni. Il rifiuto del calciatore, però, cambia tutto e potrebbero bastare tra i 7 e gli 8 milioni per strapparlo agli Xeneizes.