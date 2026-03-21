Napoli, parole al miele per McTominay: “Il più determinante dopo Maradona”

Il Napoli batte anche il Cagliari e conquista la quarta vittoria consecutiva. Punti importantissimi, che lanciano gli azzurri verso i primi posti in classifica. Se il Milan non dovesse vincere contro il Torino, infatti, la squadra di Conte sarebbe seconda in classifica. Una situazione difficile da immaginare qualche settimana fa. Con un McTominay così, però, tutto è possibile. Lo scozzese ha ricevuto grandi complimenti da parte del figlio di Diego Armando Maradona.

McTominay strega tutti, anche il figlio di Maradona

Intervenuto durante la trasmissione ‘Terzo Tempo Calcio Napoli’ su Televomero, Diego jr ha dichiarato tutta la sua stima per Scott McTominay:

“Dopo mio padre, McTominay è il giocatore più determinante della storia del Napoli. Noi abbiamo avuto Dio, per me McTominay è Gesù. È un giocatore fondamentale. De Bruyne? Non capisco come si possa pensare che giocatori forti tecnicamente come De Bruyne e McTominay non possano giocare insieme.”

Il figlio di Maradona, pensa che con i due fuoriclasse il Napoli possa sognare. Il calendario, però, non aiuta.