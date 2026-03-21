Lotta Scudetto, il Napoli non ha nulla da perdere: Chivu risponde a Conte

Il Napoli non ha davvero più nulla da perdere, se non un piazzamento in Champions League. Le ultime prestazioni e i risultati ottenuti, però, hanno messo la formazione di Conte al riparo da brutte sorprese. L’allenatore pugliese, infatti, ha ammesso di pensare alle squadre che occupano le prime posizioni in classifica: Inter e Milan.

Inter sotto pressione? Chivu dice la sua

La società partenopea spera di chiudere la stagione da seconda in classifica, così da avere la possibilità di giocare anche la prossima Supercoppa. Sognare, però, non costa nulla. Lo Scudetto sembra un obiettivo impensabile, ma non così tanto. Gli azzurri, intanto, mettono pressione a chi sta davanti.

Nella conferenza stampa di vigilia di Fiorentina-Inter, Christian Chivu ha risposto sul tema:

“Il calcio è pressione. Nessuno ha mai tirato fuori le squadre che inseguono, perché il campionato è ancora lungo e tutto è possibile.”

L’allenatore nerazzurro, dunque, è consapevole dei rischi che la sua squadra potrebbe correre nel finale di stagione. Conte e i suoi stanno facendo il possibile per farli crollare, almeno dal punto di vista psicologico.