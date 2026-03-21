Insigne racconta tutto: “De Laurentiis mi voleva al Napoli, vi svelo perché è saltata”

Durante la puntata odierna di Dribbling, trasmissione sportiva in onda su Rai 2, l’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha rilasciato un’intervista dove si è soffermato anche su un retroscena riguardante un possibile ritorno in azzurro a gennaio. L’attaccante ha raccontato che c’era anche l’ok del presidente De Laurentiis per una simile operazione, ma hanno inciso in negativo le sue condizioni fisiche..

Insigne e il retroscena sul mancato ritorno al Napoli

Quello tra Lorenzo Insigne e il Napoli è un matrimonio che non potrà mai sciogliersi, nonostante il suo addio nel 2022. Eppure la possibilità di un secondo epilogo azzurro era tutt’altro che impossibile. Nell’intervista rilasciata a “Dribbling”, Insigne ha svelato un retroscena su un suo possibile ritorno al Napoli, frutto anche dell’ottimo rapporto mantenuto con la società:

“Con la proprietà ho sempre un grandissimo rapporto, quando ho avuto la chiamata di Manna qualche chiacchierata col presidente l’ha fatta. Pure a lui piaceva l’idea, era contento del mio attaccamento alla maglia”.

Il motivo per cui è saltato tutto: c’entra Conte

Dalle sue parole pare evincersi che sembravano tutti d’accordo su un nuovo approdo al Maradona dell’esterno attualmente in forze al Pescara. Eppure ciò non è stato possibile e il giocatore ne sa anche il motivo:

“Sicuramente c’è stato un fattore di preparazione atletica, sappiamo che un grandissimo allenatore come Conte ci tiene tanto alla condizione fisica, è stato quello il fattore che ha inciso”

Un ritorno che avrebbe sicuramente scaldato il cuore dei tifosi napoletani, ma che purtroppo non è stato possibile per ora. Ma sognare non è vietato: chissà se questo grande ritorno non sia solo rinviato…