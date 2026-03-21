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Insigne racconta tutto: “De Laurentiis mi voleva al Napoli, vi svelo perché è saltata”

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Insigne racconta tutto: “De Laurentiis mi voleva al Napoli, vi svelo perché è saltata”
Insigne nell'intervista a Dribbling
Insigne parla ai microfoni Rai

Durante la puntata odierna di Dribbling, trasmissione sportiva in onda su Rai 2, l’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha rilasciato un’intervista dove si è soffermato anche su un retroscena riguardante un possibile ritorno in azzurro a gennaio. L’attaccante ha raccontato che c’era anche l’ok del presidente De Laurentiis per una simile operazione, ma hanno inciso in negativo le sue condizioni fisiche..

Insigne e il retroscena sul mancato ritorno al Napoli

Quello tra Lorenzo Insigne e il Napoli è un matrimonio che non potrà mai sciogliersi, nonostante il suo addio nel 2022. Eppure la possibilità di un secondo epilogo azzurro era tutt’altro che impossibile. Nell’intervista rilasciata a “Dribbling”, Insigne ha svelato un retroscena su un suo possibile ritorno al Napoli, frutto anche dell’ottimo rapporto mantenuto con la società:

“Con la proprietà ho sempre un grandissimo rapporto, quando ho avuto la chiamata di Manna qualche chiacchierata col presidente l’ha fatta. Pure a lui piaceva l’idea, era contento del mio attaccamento alla maglia”.

Lorenzo Insigne esulta dopo un gol con la maglia del Pescara
Lorenzo Insigne esulta dopo un gol con la maglia del Pescara

Il motivo per cui è saltato tutto: c’entra Conte

Dalle sue parole pare evincersi che sembravano tutti d’accordo su un nuovo approdo al Maradona dell’esterno attualmente in forze al Pescara. Eppure ciò non è stato possibile e il giocatore ne sa anche il motivo:

“Sicuramente c’è stato un fattore di preparazione atletica, sappiamo che un grandissimo allenatore come Conte ci tiene tanto alla condizione fisica, è stato quello il fattore che ha inciso”

Un ritorno che avrebbe sicuramente scaldato il cuore dei tifosi napoletani, ma che purtroppo non è stato possibile per ora. Ma sognare non è vietato: chissà se questo grande ritorno non sia solo rinviato…

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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