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Mercato Napoli, nuovo obiettivo per il terzino: occhi ancora in Liga

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Mercato Napoli, nuovo obiettivo per il terzino: occhi ancora in Liga

Il Napoli è al lavoro per rinforzare le vie esterne in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Hugo Rincon, terzino destro classe 2003 di proprietà dell’Atletico Bilbao, attualmente in prestito al Girona.

Giovane talento sotto osservazione

Il profilo del difensore spagnolo è in linea con i canoni del mercato della società partenopea: Rincon è giovane, duttile e con ampi margini di crescita: perfetto per un club che punta a giocatori per il futuro. La trattativa tra il Napoli è l‘Atletico Bilbao è ancora in una fase preliminare e le parti non hanno ancora avviato un dialogo formale per definire un’offerta concreta.

Secondo i primi rumors, la valutazione del giovane terzino si aggira intorno ai 10/15 milioni di euro, una cifra che la dirigenza del Napoli considera sostenibile per un investimento su un ragazzo con prospettive di crescita interessanti.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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