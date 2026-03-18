Napoli, Tonali più di una semplice ipotesi: le cifre e la concorrenza della Juve

Il Napoli guarda avanti e pianifica già le mosse per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe messo nel mirino Sandro Tonali, oggi al Newcastle, come rinforzo di alto livello per il centrocampo. Un’idea concreta, che nasce dalla volontà di alzare il tasso tecnico della squadra di Antonio Conte. L’operazione resta complessa, tra costi elevati e forte concorrenza, ma il profilo dell’ex Milan è considerato prioritario.

Tonali nel mirino del Napoli

Il nome di Sandro Tonali è tornato con forza nelle strategie del Napoli. Il centrocampista, oggi al Newcastle, rappresenta un obiettivo ambizioso per la dirigenza azzurra, che vuole intervenire con decisione per la prossima stagione.

L’indicazione è chiara. Il club guarda alla Premier League per rinforzarsi con giocatori già pronti. Tonali, per esperienza e caratteristiche, è ritenuto ideale per il sistema di gioco di Antonio Conte. La sua capacità di gestire i ritmi e dare equilibrio lo rende un profilo centrale nelle valutazioni.

Costi elevati e ostacoli da superare

L’operazione resta complicata. Tonali ha un contratto lungo con il Newcastle, con scadenza fissata al 2028. Questo dettaglio pesa nelle trattative, perché il club inglese non ha necessità di cedere e può fare leva su una valutazione molto alta. Il suo valore di mercato supera gli 80 milioni di euro, ma è facile immaginare che con un contratto di soli 2 anni rimanenti, si tenterà uno strappo a 50.

Soffiare un giocatore dalla Premier League richiede un investimento importante. Il Napoli lo sa e sta valutando margini e condizioni. Sullo sfondo resta anche la concorrenza della Juventus, che segue con attenzione la situazione e potrebbe inserirsi.