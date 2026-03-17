Veragara in Nazionale, l’agente spiega tutto in diretta: spunta il retroscena su Gattuso

Antonio Vergara è stato uno dei giocatori che si è messo in mostra in maniera improntante negli scorsi mesi della stagione, convincendo Antonio Conte a suon di gol e prestazioni di rilievo. Poi l’infortunio, che ad ora lo tiene fermo ai box e che probabilmente lo terrà fuori dal campo per un altro mese, ma quello di Vergara resta un valore che ha attirato anche l’attenzione della Nazionale.

Napoli, l’agente di Vergara e il retroscena sulla Nazionale

Mario Giuffredi, agente del giovane talento napoletano, ha parlato ai microfoni di Radio CRC, raccontando proprio un retroscena riguardante Vergara e la sua possibile convocazione in Nazionale, già per le prossime due partite dell’Italia, al netto ovviamente dell’infortunio che ad oggi blocca tutto.

“Gattuso è padrone della situazione in nazionale, lui ha fatto un grandissimo lavoro. Gattuso ha fatto un cenno individuale con tutti i calciatori, si è recato personalmente in tutti i club per vedere gli allenamenti e ha fatto un lavoro con Buffon e i suoi vice di grandissima intensità e aggregazione nel quale ha fatto sentire il valore della nazionale”.

Vergara convocato dall’Italia, il retroscena raccontato in diretta

Mario Giuffredi si è poi soffermato proprio su quella che potrebbe essere stata la possibile convocazione da parte di Rino Gattuso di Vergara, ad oggi fermo ai box e dunque impossibilitato a partecipare alle prossime due partite dell’Italia.

Vergara al Mondiale? Ho un ottimo rapporto con Gattuso e non mi sono mai permesso di chiedergli niente. So che l’avrebbe chiamato per queste due partite, vedendo l’attenzione che la nazionale gli ha dato, ma onestamente non lo so. Mi sento di dire che dopo il Mondiale, quando ci sarà un nuovo ciclo, Vergara potrà essere parte del gruppo nazionale”.