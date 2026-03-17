Rientro Di Lorenzo, arriva l’annuncio dell’agente in diretta

La fase di rientri in casa Napoli si fa sempre più intensa, sono ormai diversi i giocatori che si sono già messi a disposizione di Antonio Conte dopo periodi di infortunio (vedi McTominay e De Bruyne), altri lo faranno con il passare delle prossime settimane. Uno di questi dovrebbe essere Giovanni Di Lorenzo, fermo ai box da tempo ma ormai pronto a rimettersi a disposizione dell’allenatore.

Napoli, le parole dell’agente di Di Lorenzo

Mario Giuffredi, agente del capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC, soffermandosi proprio sul suo assistito ma anche su quelli che saranno i tempi di recupero: “Rientro Di Lorenzo? Credo che vedremo Giovanni dopo Napoli-Milan a metà del mese d’aprile. Gli infortuni vanno curati, seguiti, monitorati e aggiornati di settimana in settimana.

Se così fosse, sarebbe davvero un miracolo poiché noi pensavamo che i tempi di recupero fossero molto più lunghi. Nonostante Di Lorenzo abbia 33 anni, lui non è una persona normale. Dal punto di vista professionale riesce con la sua forza di volontà ad anticipare i tempi di recupero”.