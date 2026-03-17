Napoli, Mazzocchi da brividi: il tributo a Maradona fa emozionare i tifosi

Pasquale Mazzocchi ha deciso di imprimere sulla sua pelle un tributo indelebile al Napoli e alla sua leggenda. Il terzino azzurro si è fatto tatuare il volto di Diego Armando Maradona sulla coscia, accompagnato dalla data 1926, anno di fondazione della SSC Napoli. Non è un semplice tatuaggio. È una dichiarazione di appartenenza, un sigillo permanente che lega il calciatore ai colori partenopei e alla memoria del più grande giocatore che abbia mai indossato questa maglia.

Il lavoro è stato affidato al tatuatore Salvatore Arietta, in arte Erot1, che ha condiviso il risultato sui social con parole che raccontano l’importanza del momento. “È stato un piacere e un onore lasciare il segno su pelle su un azzurro! Grinta e passione”, ha scritto l’artista. Non sono solo parole di circostanza. Rispecchiano il valore simbolico di quello che Mazzocchi ha scelto di fare.

Il simbolismo di un tributo a Maradona

Maradona non è solo un nome nella storia del Napoli. È l’incarnazione del sogno azzurro, della città che ha creduto in un uomo che ha cambiato il corso della storia calcistica mondiale. Il Pibe de Oro ha vinto due scudetti con i partenopei, ha portato il nome di Napoli nei palazzi più importanti del calcio europeo, ha trasformato una squadra in una religione. Scegliere di tatuarsi il suo volto significa riconoscere questa eredità, significa portarla dentro di sé ogni giorno.

Mazzocchi non è una bandiera del Napoli come potrebbe essere stato un calciatore degli anni Novanta. Ma in questi anni ha capito cosa significhi vestire la maglia azzurra, quali valori rappresenti, quale peso emotivo porti. Il terzino ha attraversato momenti difficili, ha lottato per spazi, ha dimostrato carattere quando veniva chiamato in causa. E ora, con questo gesto, sceglie di legarsi definitivamente a questi colori.

Un gesto che parla di identità

Nel calcio moderno i tatuaggi dei giocatori sono diventati comuni. Ma quando a finire sotto l’ago è il volto di Maradona, con accanto l’anno di fondazione della società, la cosa assume dimensioni diverse. Non è moda. È ricordo. È testimonianza di amore per una causa che va oltre il contratto, oltre la stagione calcistica, oltre gli interessi personali.

Mazzocchi sa bene che Napoli non è una città facile, che i tifosi non perdonano chi non si impegna al massimo, che ogni maglia qui pesa come poche altre in Italia. E proprio per questo ha scelto di indossare questa decisione sulla pelle: per ricordare a se stesso, ogni volta che si guarda allo specchio, da dove viene e a cosa appartenga. È una promessa silenziosa, fatta a se stesso e alla città che lo ha accolto.

Il tatuaggio di Mazzocchi diventa così anche un messaggio agli altri giocatori della rosa. Un invito a capire la gravità della responsabilità, la profondità dell’impegno che richiede vestire questi colori. Non tutti hanno questa consapevolezza. Non tutti sono disposti a portarsi addosso questa eredità. Mazzocchi, invece, ha scelto di farla sua. Per sempre.