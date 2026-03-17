Napoli, le ultime sul rientro di Lobotka: l’annuncio in diretta di Sky

Stanislav Lobotka sta per tornare. La notizia che i tifosi azzurri aspettavano arriva da Sky Sport 24, con Massimo Ugolini che fa il punto dalla base d’allenamento di Castel Volturno. Il centrocampista slovacco, assente nelle ultime due giornate per un problema muscolare, sarà con ogni probabilità disponibile per la trasferta di venerdì 20 marzo contro il Cagliari. Un ritorno fondamentale per Antonio Conte, che ritrova così uno dei pilastri della sua squadra nel momento più delicato della stagione.

Lobotka disponibile, Conte gestisce le energie

Il rientro di Lobotka rappresenta una vera e propria spinta psicologica per l’intero progetto partenopeo. Il centrocampista aveva saltato le sfide casalinghe contro Torino e Lecce, lasciando un vuoto significativo in mezzo al campo. La sua assenza si è sentita, e il recupero arriva nel momento giusto, quando gli azzurri hanno bisogno di tutto il loro arsenale migliore per affrontare la volata finale della Serie A.

Secondo le indiscrezioni provenienti da Sky, Conte potrebbe alternare Lobotka con Gilmour, gestendo al meglio le energie dei suoi giocatori. Una scelta intelligente, quella del tecnico leccese, che non vuole rischiare ricadute e allo stesso tempo mantiene freschezza tattica nelle rotazioni. In una fase così delicata del campionato, la gestione delle risorse diventa cruciale tanto quanto le scelte tecnico-tattiche.

De Bruyne dal primo minuto: la sorpresa in arrivo

Se il rientro di Lobotka era atteso, più sorprendente è la notizia che circola su Kevin De Bruyne. Secondo Sky Sport 24, il belga potrebbe essere lanciato dal primo minuto nella partita contro il Cagliari. Una decisione che dimostra la fiducia assoluta di Conte nella qualità dell’ex Manchester City, nonostante l’arrivo recente in Serie A.

De Bruyne rappresenta l’elemento in più, il dettaglio che può fare la differenza nei momenti decisivi. La sua tecnica, la sua visione di gioco, la capacità di inventare calcio dal nulla sono esattamente quello che serve al Napoli per consolidare l’obiettivo Champions League. In una gara che si prospetta tutt’altro che scontata, avere la qualità assoluta di De Bruyne a disposizione dal primo minuto potrebbe risultare decisivo.

La preparazione continua a Castel Volturno

La squadra ha già iniziato la preparazione specifica per il Cagliari con una sessione video a Castel Volturno. Un dettaglio che non passa inosservato: quando Conte si affida alle registrazioni degli ultimi match, significa che l’attenzione è concentrata sulla prossima trasferta, dove il livello di dettaglio deve essere massimo. Niente lasciato al caso, come nel suo stile.

Il ritorno dei big offre finalmente a Conte opzioni più ampie e variegate. Nei prossimi giorni la rosa avrà occasione di lavorare con tutti i propri effettivi disponibili, testando diverse soluzioni tattiche e accordi di gioco. Un lusso che nelle ultime settimane, tra infortuni e problemi muscolari, non aveva potuto permettersi.

Venerdì sera sarà il momento della verità. Con Lobotka in campo e De Bruyne potenzialmente titolare, gli azzurri avranno le armi giuste per affrontare una sfida che potrebbe rivelarsi ben più complicata del previsto. Conte ha la sua squadra quasi al completo: ora tocca ai giocatori trasformare questa disponibilità in risultati concreti.