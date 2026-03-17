Napoli, cosa filtra su Juan Jesus: tornerà a disposizione con il Cagliari?

Juan Jesus aspetta il suo momento. Il difensore brasiliano, numero 5 azzurro, ha saltato la sfida contro il Torino ma scalpita per tornare titolare nella prossima trasferta in Sardegna. Secondo le ultime informazioni filtrate da Castel Volturno, il centrale potrà riprendere il suo posto nella retroguardia di Conte già nella partita di venerdì 20 marzo contro il Cagliari. Un ritorno fondamentale per gli equilibri difensivi dei partenopei, che continuano a costruire la loro risalita in campionato.

Juan Jesus, il segnale positivo da Castel Volturno

Le notizie che arrivano dal centro di allenamento partenopeo sono incoraggianti per il numero 5. Come riportato da Pasquale Tina, inviato di Radio Marte a Castel Volturno, “Juan Jesus può giocare: può farcela, rientrando dopo qualche buon allenamento”. Una dichiarazione che suona come via libera per il rientro dell’ex Roma, che avrà ancora qualche giorno per mettere benzina nelle gambe prima della sfida sarda.

La buona notizia per Conte è che Jesus non avrà problemi fisici importanti. Diversa la situazione di Lobotka, il quale potrebbe recuperare ma secondo le stesse indiscrezioni andrà in panchina con il Cagliari, anche a causa degli impegni internazionali della Slovacchia, che dovrà giocare lo spareggio mondiale contro il Kosovo. Insomma, il capitolo difesa sembra già tracciato per la partita di Sardegna.

I dubbi di formazione per Cagliari: cosa emerge da Volturno

Mentre Jesus si prepara al rientro, altri movimenti caratterizzeranno la formazione azzurra. Restano da chiarire gli assetti offensivi: secondo le ultime indiscrezioni, De Bruyne potrebbe affiancare Hojlund e Alisson Santos nel tridente principale. In mediana sarebbero pronti McTominay ed Elmas, mentre Frank Anguissa rischia di finire in panchina dopo una prestazione non brillante nel turno precedente.

Il centrocampista camerunense non ha convinto contro il Torino e Conte potrebbe decidere di lanciarlo nella ripresa piuttosto che dal primo minuto. Una scelta che cambierebbe completamente il volto della squadra, soprattutto in fase di copertura. Le opzioni per il tecnico partenopeo restano comunque ampie: con i giorni che passano e gli allenamenti che si susseguono, gli equilibri potrebbero ancora variare.

La sfida di Sardegna rappresenta un crocevia importante per il cammino dei partenopei verso la parte alta della classifica. Con il rientro di Jesus e gli altri aggiustamenti in fase di definizione, Conte avrà la possibilità di presentare una formazione più equilibrata e consapevole dei propri mezzi.