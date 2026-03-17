Napoli, come sta Juan Jesus? La situazione adesso preoccupa Conte, il motivo

Cagliari-Napoli si avvicina e Conte tiene gli occhi bene aperti sulle condizioni di Juan Jesus. Non è una semplice nota di mercato o una curiosità tattica: il brasiliano rappresenta un pezzo fondamentale della difesa partenopea, e la sua presenza o assenza venerdì sera alle 18.30 può fare la differenza in una sfida che ha tutto il sapore di uno snodo cruciale della stagione. La Sardegna non è mai stata una meta semplice per gli azzurri, e questa volta il Napoli arriva con un’esigenza precisa: il sorpasso al Milan, un punto sopra in classifica, blindare la zona Champions League, provare ad avvicinarsi all’Inter (distante nove lunghezze) e allungare sulla Juventus quinta, ancora a -6.

La difesa azzurra e il ballottaggio in corso

Tutto questo, però, passa necessariamente dalla fase difensiva. Ed è qui che sorge il problema: gli azzurri cercano un clean sheet che manca ormai da troppo tempo. L’ultimo risultato senza gol subiti risale al 17 gennaio, quando il Napoli batteva il Sassuolo 1-0 in casa con il gol decisivo di Lobotka. Da allora, undici partite consecutive con almeno una rete incassata. Perfino sabato scorso contro il Lecce al Maradona, in una sfida apparentemente dominabile, i partenopei si sono lasciati sorprendere. Una serie che preoccupa, eccome.

Juan Jesus e l’affaticamento che tiene in sospeso il Napoli

Per questo motivo, il focus di Conte si concentra sulla disponibilità di Juan Jesus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore centrale è da valutare dopo un leggero affaticamento che l’ha tenuto in panchina nell’ultima partita di campionato. Non è un infortunio grave, per carità: i segnali non sono allarmanti. Ma nel calcio moderno, dove anche i dettagli marginali possono influenzare l’esito di una gara, questa piccola incognita pesa.

Conte conosce bene il valore di un difensore solido e affidabile. Sa che la solidità difensiva non è un optional, specialmente quando si gioca in casa degli avversari e si ha l’opportunità di scalare la classifica. Juan Jesus ha dimostrato di avere le caratteristiche per fare la differenza: letture tattiche intelligenti, capacità di anticipo, leadership di campo. Perderlo domani sarebbe un problema reale.

Il tecnico azzurro non vuole correre rischi inutili, ma contemporaneamente non può permettersi di rinunciare a pedine importanti in una sfida di questa portata. Ecco perché gli ultimi allenamenti a Castel Volturno diventeranno cruciali. Il leggero affaticamento di Juan Jesus verrà monitorato costantemente, e solo a ridosso della partita si deciderà se schierarlo dal primo minuto o se optare per un’alternativa. La coperta, per quanto riguarda la difesa, non è tanto corta, ma la continuità rappresenta sempre una virtù tattica.

Il momento del Napoli e le scadenze

Non è un dettaglio isolato, quello di Juan Jesus. È parte di una narrazione più ampia, dove il Napoli sente l’urgenza di mettere insieme risultati utili per non perdere contatto dalle vette della classifica. Le ambizioni azzurre sono chiare: la lotta per lo scudetto non è ancora archiviata, nonostante l’Inter stacchi le distanze con una certa costanza. Tocca ai partenopei dimostrare carattere, compattezza e capacità di soffrire quando serve, senza cali di attenzione che potrebbero costare caro.

Cagliari rappresenta, insomma, un crocevia. Non è mai una meta semplice, i rossoblù hanno qualità e spensieratezza, ma una squadra come il Napoli ha il dovere di portare a casa i tre punti. Farlo mantenendo la porta inviolata, con una difesa solida e compatta al fianco di Juan Jesus, sarebbe il modo migliore per ricominciare a costruire quella scia di solidità che è stata il vero marchio di fabbrica della scorsa stagione.