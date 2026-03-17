Napoli, a che punto sono i rientri di Neres e Di Lorenzo? Si punta a due date diverse

Il Napoli attende il ritorno dei suoi lungodegenti. Giovanni Di Lorenzo e David Neres, entrambi alle prese con i problemi fisici che li hanno costretti sotto i ferri, affrontano oggi una giornata cruciale per il loro recupero. Una visita medica di controllo presso una clinica di Via Manzoni a Napoli farà il punto sulla situazione. Per i partenopei è il momento di capire davvero quando potranno riavere a disposizione due pedine fondamentali dello scacchiere di Antonio Conte.

Di Lorenzo verso il Milan: le speranze crescono

Il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo potrebbe accelerare i tempi. Secondo le indiscrezioni di Kiss Kiss Napoli, il difensore sta proseguendo regolarmente il ciclo riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico del club partenopeo. La visita odierna in Via Manzoni è fondamentale per valutare l’evoluzione della distorsione al ginocchio e il problema al piede che lo ha colpito.

Lo scenario più ottimistico parla di un possibile rientro in campo per la sfida contro il Milan, una delle gare più importanti della seconda parte di stagione. Non è ancora ufficiale, ma l’entourage del giocatore lavora affinché il capitano possa tornare disponibile per una partita di tale rilevanza.

Neres, il recupero richiede ancora pazienza

Ben diversa la situazione di David Neres. L’attaccante brasiliano ha subito un intervento chirurgico a Londra in seguito all’infortunio rimediato nella sfida contro il Parma. Per l’esterno offensivo dei partenopei servirà ancora qualche settimana di lavoro. La visita medica nella stessa struttura dove sarà sottoposto a controlli Di Lorenzo permetterà di valutare l’evoluzione del post-operatorio. Le previsioni attuali indicano inizio aprile come data realistica per il ritorno in campo. Un timing che costringerà Conte a proseguire senza uno dei calciatori su cui il tecnico salentino ha investito fiducia.

La situazione degli infortuni complica notevolmente i piani di Antonio Conte. Con Vergara ancora ai box, la squadra azzurra continua a essere decimata negli ultimi reparti. Lobotka, invece, si avvicina al rientro e potrebbe essere disponibile già per la prossima sfida con il Cagliari. La visita odierna di Di Lorenzo e Neres rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di recupero: gli esami strumentali e la valutazione dello staff medico chiariranno le tempistiche effettive per riavere a disposizione due giocatori che potrebbero fare la differenza nella volata finale di stagione.