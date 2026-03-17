Mercato Napoli, non solo Perrone: c’è un altro nome che piace a Conte

Jean Butez è il profilo che stuzzica le ambizioni del Napoli in vista dell’estate. Il portiere francese del Lille, ora in forza al Como di Cesc Fabregas, rappresenta uno dei nomi circolati negli ultimi giorni per rinforzare la porta azzurra. Le voci raccontano di Antonio Conte che impazzisce per lui, secondo quanto riportato da TMW. Ma il club lariano ha già deciso: Butez non si muove, almeno non adesso. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2028 e probabilmente nei prossimi mesi discuterà con il Como di un adeguamento dell’ingaggio.

Conte e l’idea Butez: cosa succede in estate

Nel calciomercato estivo del Napoli, il tema della porta rappresenta un argomento caldo. Meret rimane il portiere di riferimento, ma la società sta già ragionando su possibili alternative di alto livello. Butez, con le sue qualità tecniche e la sua esperienza in una squadra che sta trovando stabilità in Serie A, è finito nel mirino dell’ambiente partenopeo. TMW racconta come Didier Deschamps potrebbe pure sceglierlo per la rosa del Mondiale, confermando il livello tecnico del francese.

L’interesse concreto del Napoli, tuttavia, si scontra con la fermezza della posizione del Como. I lariani hanno investito in Butez e non intendono privarsene, soprattutto in una fase così delicata della loro stagione in Serie A. Il club, sotto la guida tecnica di Fabregas, sta costruendo un progetto ambizioso e il portiere rappresenta una delle fondamenta di questa costruzione.

Il Como blindato Butez: l’erede Tornqvist già pronto

Ma c’è un dettaglio che rende ancora più difficile una possibile partenza di Butez: il Como ha già individuato l’erede. Si tratta di Noel Tornqvist, giovane portiere svedese classe 2002 prelevato dal Mjallby per l’estate. Sebbene non sia stato un titolarissimo delle nazionali giovanili svedesi (appena 6 presenze in Under 21), lo staff comasca lo considera il futuro della porta. La Nazionale scandinava lo vede come un candidato al futuro dei pali, e il Como se lo sta già godendo in ottica prospettiva.

Questo scenario rafforza ulteriormente la posizione del Como: hanno già il sostituto pronto, sanno che Butez potrà fruttare economicamente nei prossimi anni, e il francese stesso non ha motivo di andare via. Un contratto fino al 2028 offre stabilità, e i ragionamenti su un adeguamento dello stipendio suggeriscono che il club lariano intende trattenerlo come colonna portante del progetto.

Per il Napoli, dunque, questa strada sembra destinata a chiudersi prima ancora di aprirsi realmente. I partenopei dovranno guardare altrove per le loro esigenze tra i pali, a meno di stravolgimenti negli equilibri di mercato. Ma per ora, Butez rimane uno di quei nomi che affascina dalla distanza, senza concrete possibilità di avvicinamento.