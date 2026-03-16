Napoli, undici big verso l’addio in estate: il piano di De Laurentiis

La rivoluzione è dietro l’angolo. Il Napoli del futuro sarà radicalmente diverso da quello attuale, e De Laurentiis ha già iniziato a tracciare le linee di una campagna estiva che avrà dell’epocale. Non è questione di scelta, ma di necessità: ben undici giocatori potrebbero dire addio al capoluogo campano nei prossimi mesi, lasciando spazi ampi per una ricostruzione generazionale che punta decisamente verso il basso dell’età anagrafica.

Chi se ne va: Juan Jesus, Lukaku, Lobotka e gli altri

La lista è lunga e preoccupante per qualsiasi tifoso azzurro che ripone fiducia negli attuali interpreti. Da Juan Jesus a Spinazzola, passando per Anguissa, Lukaku, Meret, Lobotka, Mazzocchi e De Bruyne. Senza dimenticare, poi, Lang e Lucca che potrebbero tutti trasferirsi altrove. Non si tratta di speculazioni da bar: secondo quanto riferito da SKY, questi nomi rientrano nella valutazione del club per il mercato estivo.

Marianucci ancora giovane, rappresenta un caso diverso dagli altri. Non è a rischio addio per ragioni anagrafiche, ma semplicemente perché a Napoli difficilmente troverà spazio. Una dinamica che spiega bene come De Laurentiis stia già pensando a una rosa completamente ricalibrata.

Il progetto De Laurentiis: svecchiamento e prospettive

Cosa sta accadendo realmente? De Laurentiis ha chiaramente deciso di svecchiare la rosa puntando su giovani con ampi margini di miglioramento. Alisson è il caso più emblematico: un ragazzo che rappresenta la direzione verso cui il club intende muoversi. Questo spiega perché due giocatori del calibro di De Bruyne e Lukaku probabilmente non resteranno. Gli stipendi altissimi che percepiscono pesano come macigni in una prospettiva di rinnovamento.

Le responsabilità economiche non sono da sottovalutare. Una Champions League conquistata con una buona classifica finale avrebbe garantito le risorse necessarie per questa transizione senza traumi. Ma il Napoli sa che dovrà muoversi con intelligenza, cedendo i big per far cassa e costruire una squadra più giovane e affamata. Nei prossimi mesi assisteremo a una vera e propria metamorfosi del Napoli. Chi rimane dovrà abbracciare questa filosofia di rinnovamento, chi se ne va porterà via un pezzo della storia recente. Il patron ha tracciato la strada: il presente non è più il problema, il futuro è l’unica soluzione.