Napoli e Inter duellano per lo stesso obiettivo: si tenta il colpo in casa Como

Maximo Perrone è diventato uno dei nomi caldi del calciomercato italiano. Il centrocampista del Como ha attirato l’attenzione di diversi club della Serie A, tra cui Napoli e Inter. La stagione positiva disputata con i lariani ha messo in vetrina le sue qualità, ma c’è un ostacolo non da poco: la società comasca non vuole venderlo. Matteo Moretto, ospite nel canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto sulla situazione. Le sue parole non lasciano spazi all’interpretazione e rappresentano uno scenario complicato per gli azzurri.

Il Como frena tutti: niente Perrone

Moretto ha confermato che sia il Napoli che l’Inter hanno messo gli occhi su Perrone. Il giornalista ha spiegato: “Su Perrone ci sono due club italiani molto interessati. Non è detto che il Como voglia venderlo, ma il giocatore piace moltissimo all’Inter. Nessun contatto diretto al momento, però il gradimento è molto alto”. Una situazione in cui il talento del centrocampista attira i big, ma la volontà della proprietà comasca crea un muro difficile da scalare.

Il Napoli è tra i club interessati, e la cosa non sorprende. Gli azzurri cercano rinforzi a centrocampo, soprattutto considerando i problemi fisici che hanno caratterizzato la stagione. Moretto ha aggiunto ulteriori dettagli sull’interesse partenopeo: “Stesso discorso per il Napoli, che lo considera uno dei possibili obiettivi. Bisognerà capire cosa accadrà a livello dirigenziale, ma Perrone è un’idea concreta, questo sicuramente”.

La resistenza del Como: una valutazione in salita

Ma qui arriva il problema vero. Fabrizio Romano ha tuonato senza giri di parole: “Il Como, Champions o meno, vuole trattenere Perrone in estate. Per i club italiani sarà difficile prenderlo”. Una dichiarazione che gela gli entusiasmi. Non è semplicemente una questione di prezzo. È la volontà del Como a rappresentare l’ostacolo maggiore.

I lariani intendono costruire un progetto ambizioso intorno a questo giocatore. Perrone è diventato una colonna della squadra, e la società non ha intenzione di regalarsi sconti o facilitazioni ai club nostrani. Una posizione comprensibile dal punto di vista comasca, ma che rende la trattativa praticamente impossibile da questo lato del mercato. Il Napoli e l’Inter potrebbero provare, certo, ma gli ostacoli sono numerosi e la determinazione del Como non lascia spazi.

Quello che emerge è uno scenario dove la volontà della proprietà vale più della pressione degli azzurri. Perrone rimane un talento interessante per il calcio italiano, ma raggiungere Napoli non sembra una strada percorribile nel breve termine. Le attenzioni di Manna potrebbero quindi dirigersi verso altri obiettivi, magari più disponibili al trasferimento in Serie A.