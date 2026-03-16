Napoli-De Bruyne, svolta in vista: la posizione del club

Kevin De Bruyne torna centrale nei progetti del Napoli. Dopo settimane di valutazioni e ipotesi di separazione, il club partenopeo ha cambiato completamente prospettiva sul belga. Le ultime prestazioni del trequartista hanno convinto la società a riconsiderare il suo futuro in azzurro, almeno per la prossima stagione. Il quotidiano Il Mattino rivela un retroscena tutt’altro che banale: De Bruyne rappresenta ancora un asset importante per il progetto tecnico, nonostante i problemi fisici affrontati.

Il rientro che cambia tutto

Tutto è partito dal rientro in campo di De Bruyne nella sfida vinta contro il Torino. Il belga ha aumentato progressivamente il minutaggio nella successiva partita contro il Lecce, mostrando segnali incoraggianti che hanno sorpreso positivamente la dirigenza azzurra. Non era scontato, considerando i lunghi mesi trascorsi ai box. La condizione fisica ritrovata ha aperto scenari completamente diversi da quelli ipotizzati qualche settimana fa, quando il Napoli stava già pensando a come gestire l’addio estivo del trequartista.

Il quotidiano partenopeo sottolinea con chiarezza la piega inaspettata della situazione: “Il Mondiale americano sarà il suo ultimo grande palcoscenico, anche se la strepitosa condizione fisica spalanca le porte anche ad altre tappe”. Una frase che racchiude il cambio di narrazione. Se prima si guardava all’estate come all’occasione per separarsi dal belga, adesso il discorso è completamente diverso.

Contratto e decisioni rinviate

De Bruyne possiede ancora un anno di contratto con i partenopei, elemento che non è secondario nella valutazione complessiva. La società ha dunque tempo per decidere il da farsi, e le recenti prestazioni hanno certamente rallentato qualsiasi progetto di cessione. In stagione il trequartista ha collezionato 13 presenze complessive, con 4 gol e 2 assist all’attivo. Numeri che, considerando le assenze dovute all’infortunio, rappresentano un contributo comunque significativo.

Le ultime settimane hanno completamente ribaltato le priorità del club. Quello che sembrava scontato – l’addio estivo – adesso è tutt’altro che certo. La dirigenza vuole riflettere con attenzione prima di prendere qualsiasi decisione definitiva, consapevole che un giocatore della qualità tecnica di De Bruyne, quando è in forma, fa realmente la differenza sul campo. Il Napoli ha imparato sulla sua pelle quanto possa essere cruciale avere talenti di questo livello disponibili e in buone condizioni fisiche.

La prossima finestra di mercato potrebbe dunque riservarsi sorprese. Dipenderà molto da come De Bruyne continuerà ad esprimersi nelle prossime partite e da quale sarà la volontà dello stesso giocatore. Per ora, il Napoli ha deciso di non chiudere porte e di valutare con serenità la situazione, conscio che perdere un talento simile per una valutazione affrettata sarebbe un errore importante in un momento in cui la rosa inizia finalmente a dare segnali incoraggianti.