Mercato Napoli, spunta il nome di Calafiori! Gli azzurri lo seguono, la posizione dell’Arsenal

Il Napoli guarda al mercato estivo come un’occasione ghiotta per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Certo, molto dipenderà da quello che sarà l’epilogo di questa stagione ed il piazzamento definitivo che gli azzurri conquisteranno al termine del campionato. Arrivare tra le prime quattro ed assicurarsi un posto alla prossima Champions League, va da sé, è una priorità assoluta per i ragazzi di Conte.

Napoli, per il mercato spunta Calafiori

Giovanni Manna si guarda intorno ormai da mesi, pronto a tenere d’occhio quei giocatori che potrebbero fare al caso di Conte per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da TeamTalk, uno di questi è Riccardo Calafiori: il giocatore italiano, come noto, ha attirato su di sè l’attenzione di diversi top club, tra cui le big italiane e anche il Napoli

La posizione dell’Arsenal – si legge – sembra però chiara ormai da tempo: i gunnersi non vorrebbero privarsi di lui, lo ritengono un giocatore centrale all’interno del progetto. Vederlo partire significherebbe aver ricevuto un’offerta importante e di fatto irrinunciabile.