Il Napoli riscatterà Hojlund? L’annuncio di Fabrizio Romano

Uno dei temi caldi in casa Napoli sarà da qui ai prossimi mesi il riscatto di Rasmus Hojlund. L’attaccante ha fatto capire sin fa subito che avrebbe potuto giocare un ruolo cruciale all’interno della squadra azzurra, e ora ci si chiede quale sarà il suo futuro.

Riscatto Hojlund, parla Fabrizio Romano

Attraverso il suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha parlato proprio dell’attaccante azzurro e di come si potrebbe sviluppare il suo futuro in casa Napoli.

“Confermo quello che ha detto Manna. Il Napoli farà scattare l’obbligo di riscatto per Hojlund a 44 milioni di euro. Il Manchester United conta già su quei soldi e considera Hojlund un giocatore già venduto a settembre. Il Napoli ha già pagato 6 milioni di prestito ed è assolutamente soddisfatto del giocatore. La clausola rescissoria di Hojlund non è valida per l’estate 2026, ma partirà dall’estate 2027”.