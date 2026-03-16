De Laurentiis prepara due sorprese per Conte: una può cambiare tutto

Il futuro del Napoli non si costruisce solo con acquisti e vittorie in campo. Aurelio De Laurentiis lavora a due progetti strategici che intende presentare ad Antonio Conte nei prossimi incontri. Non sono promesse vaghe, ma dossier concreti: il nuovo centro sportivo e il terreno dove edificare il futuro stadio azzurro. Il patron vuole arrivarci con le carte in mano, pronto a mostrare al tecnico salentino che la società guarda oltre il presente.

Le due sorprese di De Laurentiis per Conte

Secondo Il Mattino, il presidente dei partenopei intende incontrarsi con l’allenatore “avendo sul tavolo due grandi sorprese: il centro sportivo e il terreno dove realizzare il nuovo stadio”. Si tratta di due tematiche fondamentali per la crescita strutturale della società. Non è semplice retorica: sono mosse che segnano la volontà di costruire un progetto ambizioso nel medio-lungo termine.

La questione del centro sportivo rappresenta un nervo scoperto da anni in casa azzurra. Napoli ha sempre sofferto l’assenza di una struttura moderna, all’altezza di società blasonate del campionato italiano ed europeo. De Laurentiis ha capito che Conte, per restare sereno e operare nel modo migliore, ha bisogno di garanzie concrete su questo fronte.

Lo stadio: Succivo e altre ipotesi

Quanto al nuovo impianto, il quadro è più articolato. Il patron ha già una prelazione su alcuni ettari a Succivo, come riportato dalla testata partenopea. Ma De Laurentiis non si ferma a una sola soluzione: continua a valutare altre situazioni, mantiene viva la ricerca di alternative. È il suo stile: non vincolarsi subito, esplorare tutte le possibilità prima di decidere.

Lo stadio è il sogno di ogni tifoso azzurro. Quella struttura che potrebbe trasformare l’intera organizzazione, l’esperienza dello spettatore, i ricavi. Un impianto nuovo significherebbe modernità, capacità di carico superiore, infrastrutture dignitose. Non è un capriccio: è la base per competere ad alti livelli anche dal punto di vista economico e organizzativo.

Conte e le rassicurazioni necessarie

Antonio Conte ha sempre preteso coinvolgimento totale dalla società che lo ingaggia. Non basta il capitano del campionato e qualche colpo di mercato: il tecnico vuole sapere dove va la squadra, quali sono i piani futuri, quali le ambizioni reali. In questo senso, mostrare avanzamenti concreti su centro sportivo e stadio equivale a fornirgli rassicurazioni di stabilità e serietà progettuale.

De Laurentiis ha capito il messaggio. Non è uno che ama improvvisare quando ha deciso di puntare su un allenatore. Se Conte resta, e tutto indica che così sarà, allora il patron mette sul tavolo i suoi assi. Li presenta come tangibili, già in fase avanzata di elaborazione. È il modo per dire: qui non siamo fermi, qui lavoriamo per costruire qualcosa che duri nel tempo.

Il prossimo confronto tra Aurelio e Antonio sarà dunque ricco di contenuti. Non solo bilanci di stagione e mercato, ma visione a lungo termine. Due progetti infrastrutturali che potrebbero cambiare il volto del Napoli, rendendolo ancora più competitivo e attraente per i grandi talenti. Questo è il significato reale delle sorprese in serbo.