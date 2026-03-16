Conte resta a Napoli? Spuntano le due “condizioni” da rispettare

Antonio Conte vuole rimanere sulla panchina del Napoli. De Laurentiis non vorrebbe cambiare allenatore. Ma tra l’intenzione e la firma c’è di mezzo un incontro decisivo, previsto a stagione conclusa, dove saranno discusse due questioni cruciali che potrebbero determinare il futuro del tecnico azzurro. Non è scontato nulla, nonostante le aperture di massima da entrambe le parti.

Il mercato giovane e la rivoluzione parziale

La prima condizione riguarda la strategia di mercato. Il Napoli vuole una rosa più giovane, con acquisti mirati sui talenti emergenti piuttosto che sui nomi già consolidati. L’obiettivo è abbassare sensibilmente l’età media della squadra. Conte comprende questa filosofia e si trova d’accordo sulla necessità di rigenerare l’organico, anche se con intelligenza tattica: niente rivoluzione totale, ma rinnovamento intelligente.

Su questo punto filtra che non tutti i giocatori senior lasceranno automaticamente. Il destino di Lukaku e Lobotka resta aperto a valutazioni economiche e prestazionali. Il belga potrebbe partire se arrivasse un’offerta congrua, il centrocampista slovacco è nelle valutazioni della dirigenza. Conte dovrà dimostrare di saper valorizzare i giovani a sua disposizione, lavorando sul campo con le risorse che il club metterà a disposizione. Non è una richiesta insolita, ma una sfida concreta per un allenatore della sua esperienza.

Il problema infortuni: 40 è una cifra imbarazzante

Il secondo punto è ben più delicato e riguarda gli infortuni. Quaranta problemi fisici nella stagione corrente rappresentano un’emergenza oltre ogni ragionevole limite. Non è sfortuna, è un campanello d’allarme che accende le sirene nella dirigenza partenopea. Qualcosa nel sistema medico, nelle metodologie di prevenzione o nella gestione del carico di lavoro non ha funzionato.

De Laurentiis e Conte hanno consapevolezza della criticità. Lo staff medico sa che il quadro deve cambiare radicalmente. Interessante notare che i problemi si sono concentrati soprattutto nei giocatori oltre i trent’anni: abbassare l’età media della rosa, quindi, potrebbe diventare anche un alleato nella riduzione degli infortuni. Macchine muscolari più giovani tendono a soffrire meno. Il calcolo è semplice, la soluzione richiede però implementazione concreta.

L’incontro di fine stagione: tutto può ancora cambiare

Non è corretto dare per scontato che il mister resterà. Conte ha dato una “apertura di massima”, il presidente non vorrebbe cambiare: sono posizioni di partenza favorevoli, ma il calcio insegna che il futuro si costruisce nei colloqui, non nelle dichiarazioni pubbliche. L’intesa dovrà emergere dall’incontro vero, quello dove si parla senza filtri.

Nel frattempo gli azzurri sono a 59 punti in classifica, con ancora tutto da giocare. Conte sa che altri club si preparano con investimenti importanti, ma il suo compito rimane quello di spremere il massimo dai giocatori attuali. In fondo, anche gli allenatori “bravi” devono dimostrare la loro bravura lavorando con le carte in mano. Il futuro del Napoli passa da queste due questioni: una rosa ringiovanita e controllata sotto il profilo medico. Se Conte e De Laurentiis convergeranno su questi punti, l’accordo potrebbe essere già scritto.