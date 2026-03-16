Conte, addio o rinnovo? L’allenatore potrebbe aprire un nuovo ciclo

Il tema di questi in giorni in casa Napoli è il futuro dell’allenatore e, quindi, della squadra. Gran parte della tifoserie e della dirigenza partenopea spera di rivedere Antonio Conte sulla panchina azzurra anche l’anno prossimo. Tuttavia, la permanenza non è scontato. Ne hanno parlato gli ospiti de “Il Bello del Calcio”.

Conte-Napoli, possibile rinnovo fino al 2030?

Conte va verso la permanenza per il terzo anno, l’ultimo del suo contratto con il Napoli. In questi mesi, però, bisognerà decidere se separarsi in anticipo o prolungare il contratto. Secondo Gianluca Gifuni, radiocronista di “Radio Marte”, bisognerebbe aprire un nuovo ciclo: