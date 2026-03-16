Affare Zeballos, c’è la svolta che interessa al Napoli: arriva l’annuncio

Arrivano conferme importanti sulla trattativa che porta Exequiel Zeballos al Napoli. Il giornalista Valter De Maggio, durante la trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha confermato che il talento argentino del Boca Juniors ha detto sì ai partenopei. Non è più una voce di corridoio, ma una realtà concreta che prende forma nella strategia estiva di Giovanni Manna.

Zeballos dice sì: contratto da 1,6 milioni

La notizia che i tifosi azzurri attendevano è ufficiale. Secondo Valter De Maggio, Zeballos ha già accettato la proposta del Napoli per un contratto quinquennale, con un ingaggio di 1 milione e 600 mila euro annui. Una cifra importante, che riflette le ambizioni del club partenopeo nel rinforzare il proprio attacco.

Il classe 2001 rappresenta esattamente il profilo che Manna sta cercando: giovane, dinamico, con margini di crescita notevoli e già capace di imporsi nel calcio sudamericano. Il Boca Juniors conosce bene il valore del proprio gioiello, per questo la trattativa non è scontata. Ma la volontà del giocatore è cristallina: vuole vestire la maglia azzurra.

Il Boca non molla: le richieste e le pressioni

Se da un lato tutto sembra in dirittura d’arrivo, dall’altro rimangono ostacoli non indifferenti. Il Boca Juniors non ha alcuna intenzione di fare sconti. Secondo quanto riferito da De Maggio, i dirigenti argentini vorrebbero trattenere Zeballos fino a dicembre, ritardando così la sua partenza verso l’Europa.

Una strategia comprensibile per la società sud-americana, che desidera sfruttare il giocatore in una stagione ancora importante. Ma qui entra in gioco l’intermediario e lo stesso Zeballos, che stanno facendo pressione affinché l’affare si chiuda già a luglio, durante il prossimo mercato estivo. Il tira e molla è tipico delle trattative internazionali, ma il clima appare favorevole alla conclusione rapida.

Il Napoli, da parte sua, ha manifestato la volontà di riconoscere un bonus al club argentino per sbloccare la situazione. Non si parla di cifre monstre, ma di un compromesso che possa accontentare tutte le parti in causa. Manna sa che per un prospetto del genere vale la pena investire risorse anche in aggiunta rispetto alla valutazione base.

L’arrivo di Zeballos rappresenterebbe un colpo interessante per gli azzurri, un giocatore con caratteristiche offensive e una fame calcistica che il Napoli di Conte apprezzerebbe. La trattativa prosegue, e nei prossimi mesi dovrebbero arrivare gli sviluppi conclusivi.