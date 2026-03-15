“Salta il match!”: Napoli, arriva la notizia proprio in queste ore

Adam Obert non sarà della partita. Il difensore slovacco del Cagliari, espulso nella sconfitta odierna contro il Pisa per doppio giallo, dovrà saltare il prossimo turno di Serie A. Il Napoli andrà in Sardegna per la 30ª giornata con una squadra alla quale mancherà un elemento importante della retroguardia.

Obert espulso: il doppio giallo che costa caro

La partita di oggi è stata una débâcle per i sardi. Il Pisa ha demolito il Cagliari con un perentorio 3-1, e nel trambusto di questa sconfitta sonora è arrivato anche il cartellino rosso per lo slovacco. Due ammonizioni nel giro di pochi minuti hanno deciso il destino di Obert: out per squalifica, una sfortuna che si aggiunge a una giornata da dimenticare .

La squalifica automatica scatterà per il match di venerdì prossimo, ore 20.45, quando il Cagliari ospiterà gli azzurri alla Domus. Un’assenza che peserà e non poco per la squadra di Fabio Pisacane.

Il Napoli pronto per la trasferta in Sardegna

Gli azzurri si presenteranno a questa sfida con un’inerzia completamente diversa da quella dei sardi. Con McTominay e Lobotka pronti a rientrare, con De Bruyne che ha già iniziato a fare la differenza quando entra in campo, il Napoli ha tutti gli ingredienti per approfittare di una difesa avversaria in emergenza.

L’assenza di Obert non trasforma magicamente una partita difficile in una passeggiata, ma rappresenta un elemento ulteriore a favore dei partenopei. Il Cagliari dovrà correre ai ripari, probabilmente con uno tra i giovani o con una risistemazione tattica che comporterà sempre dei compromessi. In una stagione dove ogni punto conta come oro colato, questo piccolo vantaggio potrebbe fare la differenza.

La prossima sfida avrà ancora il peso di una gara complicata – il Cagliari lotta e non molla mai – ma il Napoli sa benissimo come sfruttare questi momenti. Soprattutto quando l’avversario è visibilmente in affanno, come dimostra il risultato odierno contro il Pisa.