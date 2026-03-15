Napoli, nuovo stadio: arriva l’annuncio in diretta sulla location

Oltre alle tematiche di campionato, la corsa Champions ed il Milan che ha perso terreno dopo la sconfitta contro la Lazio, in casa azzurra si guarda anche alle questioni che sono lontane dal terreno di gioco. Quello del nuovo Stadio è uno dei temi caldi che tiene banco ormai da mesi in casa azzurra.

Napoli, il nuovo stadio e l’annuncio di Chiariello

C’è da capire se lo Stadio Diego Armando Maradona resterà lo stadio del Napoli o se ci saranno dei risvolti su quella che potrebbe essere una soluzione diversa. Umberto Chiariello ha parlato proprio di questo argomento ai microfoni di Canale 21.

“De Laurentiis vuole lanciare il Napoli nell’elite internazionale attraverso le strutture. Lui è convinto del fatto che il Napoli ha bisogno di strutture. a preso anche uno stadium manager di grande esperienza come Baiesi, che ha progettato lo stadio della Fiorentina: mentre il Comune va avanti col progetto ristrutturazione, De Laurentiis vorrebbe farsi il suo stadio di proprietà. C’è una trattativa con la Q8 per i terreni San Giovanni a Teduccio che potrebbero essere acquisiti dalla SSC Napoli”.