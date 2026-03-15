Napoli, addio Manna? Spunta il nome del possibile sostituto

Il futuro del Napoli è ovviamente legato a doppio nodo a quello che sarà l’epilogo di questa stagione. La squadra di Antonio Conte lavorerà fino alla fine per rientrare nelle prime quattro della classifica anche se il traffico ad oggi è davvero rilevante: con la vittoria del Como contro la Roma, anche la squadra di Fàbregas si candida in maniera importante a rientrare nei posti prefissati per la conquista di un piazzamento Champions.

Napoli, il futuro di Manna in bilico? Le ultime

Gli azzurri, dunque, restano al terzo posto ma si guardano le spalle. La prossima estate sarà ovviamente condizionata dalla fine del campionato ma potrebbe anche vivere un vero e proprio scossone che riguarda la dirigenza.

Stando a quanto riportato da TMW, il ds Sean Sogliano sarebbe ormai prossimo a lasciare l’Hellas al termine di questa stagione. Un nome, quello di Sogliano, che da tempo è finito anche nel mirino di Aurelio De Laurentiis.