Mercato Napoli, Manna insiste per uno dei talenti del Galatasaray

Il Napoli continua a monitorare Wilfried Singo, il difensore ivoriano classe 2000 attualmente al Galatasaray. Le conferme arrivano direttamente dalla Turchia, dove gli ambienti del calciomercato confermano l’interesse concreto dei partenopei. Ma la strada per portarlo a Napoli si presenta in salita: il club di Istanbul non ha alcuna intenzione di privarsene, anzi, punta a trattenerlo a lungo termine come pilastro del progetto tecnico.

Singo nel mirino azzurro

Il giornalista turco Ekrem Konur, specializzato in affari di mercato, ha confermato quanto vociferato nei giorni scorsi: gli azzurri hanno inserito Singo nella propria lista di osservati speciali. Il difensore si è trasferito in estate dal Monaco per una cifra attorno ai 30-31 milioni di euro, risultando subito protagonist assoluto nella formazione titolare del Galatasaray.

In questa prima parte di stagione ha collezionato 19 presenze nel campionato turco, coppe nazionali e competizioni europee, contribuendo attivamente con 1 gol e 3 assist. Una versatilità impressionante, quella di Singo: pur essendo un centrale difensivo, sa anche ricoprire il ruolo di terzino destro, evidenziando capacità offensive fuori dal comune per un difensore.

Il Galatasaray non molla la presa

Ecco il problema: il Galatasaray non pensa minimamente di lasciarlo andare. I dirigenti di Istanbul hanno ben chiaro in mente il valore dell’ivoriano e la sua importanza nella struttura tattica della squadra. Non è una valutazione passeggera. Il contratto di Singo, infatti, è stato blindato fino al 2030, un segnale cristallino delle ambizioni del club turco. Non si tratta di una semplice opzione, bensì di una strategia programmatica: il Galatasaray vuole costruire un progetto competitivo anche in Europa, e Singo rappresenta un elemento centrale di quel disegno.

Per gli azzurri, dunque, l’operazione appare complicata sotto il profilo economico e di fattibilità. Il Galatasaray non sta cedendo al corteggiamento: la volontà di trattenere il giocatore è netta, quasi definitiva. Singo aveva già militato in Serie A con il Torino tra il 2020 e il 2023, quindi conosce bene il campionato italiano, ma questo non basta a spingere il club turco a negoziare. La valutazione di mercato, già elevata considerando l’investimento recente, si accompagna a una fermezza contrattuale che rende praticamente impossibile qualsiasi trattativa nell’immediato.

Il Napoli continuerà presumibilmente a monitorare la situazione, ma altre piste potrebbero rivelarsi più concrete. Intanto, Singo prosegue la sua esperienza a Istanbul, dove ha trovato stabilità e continuità di impiego.