Mercato Napoli, il sogno azzurro in Argentina: spunta il nome

Exequiel Zeballos, il giovane talento argentino del Boca Juniors, è diventato uno dei nomi più caldi del mercato sudamericano. Il classe 2002, detto “Changuito”, rappresenta il prototipo del calciatore moderno: velocità, dribbling, capacità di saltare l’uomo e una fiducia in sé stesso che caratterizza i migliori talenti della provincia calcistica argentina. Ma mentre il Boca tenta disperatamente di trattenerlo con un rinnovo, il Napoli è già in pole position. E le cifre dell’offerta azzurra? Perfette per un affare da applausi.

Il Boca prova a blindare Zeballos con la clausola ridotta

Il contratto di Zeballos scade il 31 dicembre 2026. Il Boca Juniors sa perfettamente che il tempo non gioca a suo favore. Ecco perché ha avviato le trattative per il prolungamento, cercando di blindare il gioiello con una strategia apparentemente intelligente: una clausola rescissoria abbassata rispetto agli attuali 20 milioni di dollari.

Ma c’è un problema. Zeballos ha messo una condizione ben precisa: vuole una clausola intorno ai 9 milioni di dollari. Una cifra decisamente più bassa, che renderebbe molto più semplice una sua partenza futura. Non è difficile interpretare il messaggio del ragazzo: è disponibile al rinnovo, ma solo se la porta rimane spalancata per chi sa quando.

Il Boca sa che se non trova l’accordo entro giugno 2026, da luglio il “Changuito” potrà negoziare liberamente con club esteri. E a fine anno? Diventerà semplicemente svincolato. Una prospettiva che spaventa Buenos Aires, ma che esalta tutti gli altri.

L’offerta del Napoli: cinque anni e un milione annuo

È proprio in questo scenario di incertezza che il Napoli ha mosso il suo assalto decisivo. Gli azzurri hanno formulato un’offerta concreta e interessante: un contratto di cinque anni con un ingaggio base di circa 1 milione di euro annui, con bonus aggiuntivi e la possibilità di aumenti progressivi legati a prestazioni e obiettivi raggiunti.

Per un giocatore che in Argentina guadagna molto meno, è una proposta allettante. Ma non è solo una questione economica. Zeballos è tremendamente attratto dall’idea di indossare la maglia azzurra e giocare nello Stadio Diego Armando Maradona. Per un argentino, è il sogno dei sogni. È il luogo dove un altro dio del calcio sudamericano ha lasciato il segno indelebile. Emozionalmente, sportivamente, simbolicamente: tutto converge verso il sì.

La strategia del Napoli? Aspettare pazientemente. I partenopei sanno che il tempo lavora a loro favore. Ogni mese che passa avvicina Zeballos alla scadenza, aumentando la possibilità di chiudere l’affare a una cifra ancora più conveniente rispetto ai 9 milioni della clausola ridotta.

La concorrenza dalla Russia non spaventa

Certo, non è tutto rose e fiori. Due club russi, CSKA Mosca e Spartak Mosca, hanno già mosso le loro pedine. Hanno presentato offerte intorno ai 9-10 milioni di dollari, tutte respinte dal Boca finora. Ma la Russia rappresenta una destinazione diversa rispetto all’Europa. Zeballos, a 22 anni, ha davanti una carriera importante: la Serie A offre ben altro rispetto alla Russian Premier League in termini di visibilità globale, competitività e prospettive future.

Il Napoli, dal canto suo, rimane nella posizione del giocatore che sa di avere il vantaggio principale: la capacità di offrire un palcoscenico da sogno per un argentino giovane e ambizioso. Questa leva emozionale è spesso più potente di qualsiasi offerta economica.

L’estate 2026 potrebbe rivelarsi decisiva. Se il Boca non dovesse trovare l’accordo sul rinnovo entro giugno, la situazione si sblocherebbe rapidamente a favore dei partenopei. E allora, finalmente, il “Changuito” potrebbe realizzare il suo sogno di giocare nello stadio di Maradona.