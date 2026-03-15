Lorenzo Lucca è diventato un caso: nuova decisione per l’ex Napoli

L’addio di Lorenzo Lucca nella scorsa sessione invernale di calciomercato ha fatto discutere in casa Napoli; non perchè i tifosi non si aspettassero la cessione dell’attaccante azzurro, dato il rendimento non particolarmente brillante nei primi mesi dell’esperienza all’ombra del Vesuvio, ma perchè c’era curiosità di capire quale sarebbe stato il livello che l’ex Udinese avrebbe raggiunto con la maglia del Nottingham Forrest.

Caso Lucca: fuori per la terza partita di fila!

L’attaccante sembra non aver ancora trovato una forte alchimia con il nuovo club, al punto da diventare un vero e proprio caso. Contro il Fulham, infatti, Lucca non è rientrato nuovamente tra i convocati del match.

Si tratta della terza partita che ha visto Lucca ‘fuori’ dai giocatori convocati dall’allenatore. Non ci sono infortuni alla base della decisione ma pura scelta tecnica, e c’è chi parla di vera e propria rottura tra il giocatore ed il club inglese a distanza di pochi mesi dal suo arrivo.