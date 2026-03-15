Hojlund, la crescita è spaventosa: le parole di Conte sono un manifesto

Antonio Conte ha parlato di Rasmus Hojlund in conferenza stampa dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce. Il tecnico ha tracciato un bilancio della stagione dell’attaccante danese, confermando la stima per un ragazzo che ha compiuto enormi passi avanti. Non è solo una promozione di circostanza: Conte ha individuato con precisione dove il classe 2005 è migliorato e dove ancora può crescere.

I progressi di Hojlund secondo Conte

Le parole del mister non lasciano spazio a dubbi: “È un ragazzo che è cresciuto tanto, può migliorare sul colpo di testa. Su altre situazioni è cresciuto tanto, sull’attacco alla profondità e la difesa della palla”.

Questa analisi tattica mostra come Hojlund abbia fatto passi in avanti significativi nelle situazioni di gioco dinamico. L’attacco alla profondità, specie quando gli azzurri cercano il pallone lungo, è diventato un’arma affidabile. La difesa della palla, elemento cruciale nel sistema di Conte, rappresenta un’altra dimensione dove il danese ha dimostrato miglioramenti evidenti. Non è casuale che il tecnico sottolinei proprio questi aspetti. In una squadra che fa della verticalità e della solidità possesso un cardine tattico, l’ex Atalanta ha imparato a muoversi dentro il gioco senza perdersi in individualismi sterili.

Il valore aggiunto: fra lavoro sporco e carattere

L’allenatore azzurro aggiunge un dettaglio rivelatore: “Fa reparto, pressa e tiene palla. È un ragazzo umile, dipende da lui dove vuole arrivare”. Qui c’è tutto ciò che rappresenta il valore di Hojlund oltre i numeri. Il pressing costante, il lavoro defensivo, la disponibilità a sacrificarsi per la squadra. È un lavoratore instancabile che combatte per ogni pallone.

La sottolineatura dell’umiltà è significativa. Conte non ama gli atteggiamenti, apprezza il carattere umile che si confronta con i propri limiti per migliorare. Ed è proprio questo che rende Hojlund un profilo appetibile per il progetto azzurro: non è un fenomeno naturale e cristallizzato, è un ragazzo in evoluzione consapevole. Il messaggio finale di Conte non è celebrativo ma stimolante: “Ha margini di crescita ed è un attaccante forte”. La sottolineatura del potenziale inespresso è una sfida implicita al giocatore. Non è ancora al massimo, il livello può salire.