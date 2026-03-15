FOTO – Alisson Santos, messaggio da brividi dopo la vittoria col Lecce

La vittoria col Lecce ha rappresentato un passaggio importante per il Napoli che ha portato tre punti a casa ribaltando il risultato in una partita che rischiava di complicarsi in maniera importante. La squadra di Eusebio Di Francesco si è ben mostrata al Maradona, di fatto mettendo in difficoltà gli azzurri soprattutto nel primo tempo.

Napoli, De Bruyne pronto a essere protagonista

Il ritorno di Kevin De Bruyne è un altro dei fatto molto importanti sui quali Antonio Conte spera di poter lavorare da qui al termine della stagione. L’allenatore del Napoli, infatti, potrà finalmente contare su un calciatore che è rimasto ai box per tanti mesi.

Ora, però, De Bruyne è chiamato a mettersi a disposizione e regalare alla città di Napoli mesi entusiasmanti con la sua qualità e la sua personalità. Uno dei compagni di squadra di Kevin, nella fattispecie, è già pazzo della possibilità di poter giocare con lui.

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Il messaggio di Alisson per… De Bruyne

Alisson Santos è arrivato all’ombra del Vesuvio nel corso della sessione invernale di calciomercato. Il Napoli ha deciso di puntare su di lui, e fino a questo momento il suo rendimento sta restituendo al club quelle che erano le speranze dell’investimento.

Alisson ha postato proprio nelle scorse ore un messaggio in seguito alla vittoria conquistata contro il Lecce, parole che mostrano quanto il brasiliano sia emozionato di poter giocare insieme ad un campione come De Bruyne.

“Non ho parole per definire questo momento per me, da dove vengo era impossibile… ma il mio Dio compie l’impossibile! Che onore, che piacere! In futuro potrò dire: ho giocato con Kevin De Bruyne”.