“È un sogno”, Alisson Santos da brividi: le parole che raccontano il suo ambientamento a Napoli

Alisson Santos sta vivendo l’avventura più bella della sua carriera. Dopo poche settimane dal suo arrivo a Napoli, l’attaccante brasiliano ha già trovato l’ambiente perfetto per esprimere tutto il suo talento. Nel post partita di Napoli-Lecce, il classe ’96 non ha nascosto l’entusiasmo per questa nuova pagina della sua storia calcistica nella sua intervista a Radio CRC. L’accoglienza ricevuta dai tifosi e dalla città interra ha accelerato il suo processo di ambientamento, trasformando quello che inizialmente poteva sembrare un trasferimento complicato in un’opportunità straordinaria.

Lecce battuto con carattere: la risposta di Alisson

La gara contro il Lecce rappresentava un esame importante per misurare i progressi degli azzurri. Partire in svantaggio poteva scoraggiare, invece il Napoli ha reagito con determinazione cercando la vittoria fino al fischio finale. Alisson è stato protagonista di questa reazione, non solo contribuendo con il suo gioco ma anche trascinando i compagni con l’atteggiamento:

“Volevamo la vittoria, l’abbiamo cercata fino alla fine. Siamo partiti in svantaggio, ma nonostante questo abbiamo lavorato duro per portare a casa una vittoria che significa tanto”.

L’Italia come sogno, la Serie A come sfida

Quando Alisson parla di Napoli e dell’Italia, gli occhi brillano.

“Essere qui in Italia è un sogno, il campionato è molto competitivo. Voglio sfruttare ogni opportunità e fare il meglio per aiutare la squadra. Voglio dare una mano alla squadra con dei gol o degli assist, mi sto trovando molto bene”,

Le sue parole sintetizzano perfettamente lo stato d’animo di chi sa di giocare in un palcoscenico di altissimo livello. L’ambientamento fuori dal campo ha accelerato quello dentro: l’accoglienza ricevuta dai tifosi gli consente di esprimersi senza pressioni eccessive. La sintonia con gli altri attaccanti, in particolare con Hojlund, si sta costruendo giorno dopo giorno durante gli allenamenti:

“Abbiamo tutti una buona connessione, ci alleniamo molto e lavoriamo sulla nostra intesa in vista delle partite. Sono stato accolto benissimo da tutti i giocatori e questo mi fa sentire a mio agio”

Gli obiettivi personali dentro un progetto collettivo

Il brasiliano sa che in una squadra costruita come il Napoli attuale, le prestazioni individuali brilleranno di più se inserite dentro un gioco corale efficace. La terza vittoria consecutiva rappresenta un segnale importante:

“Pensiamo partita dopo partita, stiamo costruendo qualcosa di importante anche per il futuro. Siamo contenti perché questa è la nostra terza vittoria consecutiva”.

Qui emerge la mentalità corretta: non illudersi dei risultati ma consolidare una crescita che sia duratura. I margini di miglioramento rimangono significativi, sia a livello individuale che collettivo, ma la direzione è finalmente quella giusta. Con elementi come Alisson che arrivano carichi di voglia di dimostrare, il cammino degli azzurri verso i vertici della Serie A diventa meno in salita.