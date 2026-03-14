Napoli-Lecce, Conte incredulo con i suoi: la frase fa capire tutto

Inizio da incubo per il Napoli nella gara contro il Lecce: bastano 180 secondi per portare in vantaggio i salentini con lo stacco di Siebert su calcido d’angolo. Gli azzurri rischiano addirittura il raddoppio pochi minuti dopo il vantaggio leccese e la reazione di Conte è furiosa: manda subito a scaldare McTominay. Il diktat di questa mossa è abbastanza chiaro: “Così ci diamo una svegliata“.

Azzurri disorientati, Conte non è contento

Le immagini della panchina del Napoli raccontano il disappunto immediato di Antonio Conte a fronte della presatazione del Napoli. Già al ventiduesimo minuto, l’allenatore ha così mandato Scott McTominay a riscaldarsi con in allegato anche delle parole abbastanza chiare riportate da Dazn: “Così ci diamo una svegliata“.

Il cambio non è stato poi effettuato già nella prima frazione, rivelandosi solo una mossa per dare un segnale ai suoi. Considerando l’andazzo della partita, però, non si può affatto escludere che questo venga effettuato nella ripresa.