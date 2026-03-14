Il Maradona abbraccia Domenico: il gesto stupendo di De Laurentiis

Lo Stadio Maradona si prepara a vivere un pomeriggio straordinario. Non solo per la sfida contro il Lecce, match cruciale nella corsa alla Champions League, ma perché le sue mura accoglieranno una storia che trascende il calcio. Il Maradona sarà sold out, con curve e distinti polverizzati da giorni e ultimi biglietti in Tribuna Posillipo ormai esauriti. Ma oltre ai novantamila tifosi che riempiranno gli spalti, ci sarà anche il dolore e la speranza di una famiglia che ha perso tutto.

Lo stadio accoglie il dolore di Nola

Aurelio De Laurentiis ha compiuto un gesto di umanità che va ben oltre le dinamiche del calcio professionistico. Ha invitato a bordocampo i genitori del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni originario di Nola che il 21 febbraio scorso è morto all’ospedale Monaldi di Napoli. Una vicenda tragica: il trapianto di cuore non è riuscito, e con lui se n’è andata la speranza di una famiglia intera.

Patrizia e Antonio Caliendo saranno presenti oggi allo stadio. Non da spettatori comuni, ma come protagonisti di un momento che trasforma la partita in qualcosa di più grande: un’esperienza di comunità condivisa, di città che si stringe intorno al dolore. È il gesto di una società che, almeno questa volta, ricorda che il calcio non è solo tattica e risultati. È anche umanità.

Una fondazione per combattere la malasanità

I genitori di Domenico non si fermano al lutto. Stanno costituendo una fondazione che porterà il nome del loro piccolo, con l’obiettivo di offrire supporto legale e concreto a chi ritiene di essere stato vittima di malasanità. Non è una sfida facile: affrontare il sistema sanitario richiede risorse, competenze, determinazione. Ma il loro dolore si trasforma in azione, in uno strumento che potrebbe aiutare altri.

Oggi, mentre gli azzurri scenderanno in campo alla ricerca dei tre punti fondamentali per la Champions, quella famiglia avrà intorno l’abbraccio della città. Un abbraccio che, seppur non cancella il vuoto, rappresenta il riconoscimento che Domenico non è stato dimenticato. Che la sua breve vita, proprio perché breve, ha un significato più profondo.