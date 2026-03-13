“Non abbiamo ricevuto nulla”: rinnovo McTominay, Manna svela un retroscena

Che Scott McTominay rappresenti un elemento importante per il Napoli, questo è noto ormai da tempo. Il giocatore scozzese è stato decisivo per la vittoria del quarto Scudetto, uomo fondamentale sotto il punto di vista tattico ma anche leader dello spogliatoio, sempre pronto a prendere la squadra sulle spalle quando necessario. Ecco perchè i tifosi del Napoli si aspettano un gesto importante da parte del club per blindarlo, un rinnovo di contratto del quale si sta parlando da un po’.

Napoli, l’annuncio di Manna sul rinnovo di McTominay

La società non è rimasta a guardare, almeno stando a quanto confermato da Giovanni Manna ai microfoni di Sportmediaset: quello del rinnovo di McTominay è un argomento importante, il direttore sportivo ha di fatto spiegato quella che è la situazione lasciando intendere anche quali potrebbero essere i risolti futuri.