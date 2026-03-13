“Non abbiamo ricevuto nulla”: rinnovo McTominay, Manna svela un retroscena

Che Scott McTominay rappresenti un elemento importante per il Napoli, questo è noto ormai da tempo. Il giocatore scozzese è stato decisivo per la vittoria del quarto Scudetto, uomo fondamentale sotto il punto di vista tattico ma anche leader dello spogliatoio, sempre pronto a prendere la squadra sulle spalle quando necessario. Ecco perchè i tifosi del Napoli si aspettano un gesto importante da parte del club per blindarlo, un rinnovo di contratto del quale si sta parlando da un po’.
Napoli, l’annuncio di Manna sul rinnovo di McTominay
La società non è rimasta a guardare, almeno stando a quanto confermato da Giovanni Manna ai microfoni di Sportmediaset: quello del rinnovo di McTominay è un argomento importante, il direttore sportivo ha di fatto spiegato quella che è la situazione lasciando intendere anche quali potrebbero essere i risolti futuri.
“Scott è un calciatore importante, è contento di stare a Napoli, penso che lo dimostri quando gioca e quando vive la città. Ha ancora due anni di contratto, abbiamo un rapporto estremamente chiaro e franco con lui. Stiamo parlando, non è un argomento attuale. Sappiamo l’importanza di Scott, a oggi non abbiamo ricevuto offerte anche perché il calciatore non ha mai manifestato la volontà di cambiare aria”.