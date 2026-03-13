Il sacrificio di Ghoulam per il Napoli: la confessione emoziona i tifosi azzurri

Ghoulam non ha mai dimenticato il suo legame con il Napoli e, a ‘FanPage’, ha parlato del suo passato ma anche di uno dei momenti più difficili della sua carriera. Quello segnato dai due gravi infortuni al ginocchio. L’ex azzurro ha infatti spiegato cosa ha significato continuare a giocare nonostante il dolore. Cosa che, per il club azzurro, rifarebbe.

Il ‘sacrificio’ di Ghoulam per Napoli

Il legame tra Faouzi Ghoulam e il Napoli resta uno dei rapporti più emozionanti degli ultimi anni della storia azzurra. Il terzino algerino ha ricordato il periodo azzurro ma anche il periodo più difficile della sua carriera. Periodo segnato da due gravissimi infortuni al ginocchio.

Il primo infortunio serio è arrivato nel momento migliore della sua carriera. Il recupero è stato lungo e complesso ma, nonostante tutto, il giocatore ha deciso di tornare in campo per aiutare la squadra. E ha difatti dichiarato:

“Per Napoli e per il suo popolo ho dato due ginocchia e lo rifarei ancora”.

Dopo il primo infortunio, Ghoulam non si è quindi tirato indietro. Il difensore ha spiegato che la voglia di ripagare l’affetto ricevuto dal club e dalla città è stata la motivazione principale.

“Dopo il primo infortunio ho dato il 100% anche quando il corpo chiedeva pietà, Napoli mi ha dato tanto e solo così avrei potuto ripagare. Ho dato tutto fino a quando non mi sono rotto di nuovo, ma so che lo rifarei”.

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Il destino e l’amore dei tifosi

Nel corso degli anni molti hanno cercato spiegazioni per quei problemi fisici. In diverse occasioni si è parlato anche di errori medici, ma Ghoulam ha sempre respinto questa versione.