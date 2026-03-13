Futuro Conte, l’annuncio di Manna: svelato un indizio

l direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha fatto il punto sulla stagione azzurra in un’intervista esclusiva rilasciata a SportMediaset. Il dirigente ha ribadito come la qualificazione alla Champions League rappresenti l’obiettivo centrale della stagione, sottolineando anche la piena sintonia con l’allenatore Antonio Conte nella pianificazione del futuro del club. Manna ha inoltre spento sul nascere le voci di mercato su McTominay, confermandone la centralità nel progetto azzurro, e ha invocato un confronto con i vertici arbitrali per migliorare l’applicazione del VAR.

Le parole di Manna sulla stagione

Alla domanda se l’obiettivo attuale sia la qualificazione in Champions e se il bilancio stagionale sia positivo, Manna spiega:

“L’obiettivo è sempre stato la zona Champions, non solo per il Napoli, ma è fondamentale per tutte le squadre che competono. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, siamo estremamente positivi, vedo la squadra in crescita perché c’è comunque un lavoro di un anno dietro tanti calciatori e stiamo recuperando dei protagonisti importanti che lo dovevano essere a inizio stagione, poi purtroppo non sono stati a disposizione. Dobbiamo ricordare che quando avevamo tutti gli elementi a disposizione siamo sempre stati primi e secondi, solo dopo terzi. In due anni abbiamo vinto uno Scudetto inaspettato e una Supercoppa in modo netto e meritato, il bilancio è assolutamente positivo.”

Il ruolo di Mctominay e il futuro di Conte ed Alisson Santos

Il direttore si è poi soffermato su alcuni giocatori, tra cui in particolare McTominay e Alisson Santos, dichiarando:

“Scott è un calciatore importante, è contento di stare a Napoli, penso che lo dimostri quando gioca e quando vive la città. Ha ancora due anni di contratto, abbiamo un rapporto estremamente chiaro e franco con lui. Stiamo parlando, non è un argomento attuale. Sappiamo l’importanza di Scott, a oggi non abbiamo ricevuto offerte anche perché il calciatore non ha mai manifestato la volontà di cambiare aria. Il riscatto di Santos? L’impatto di Alisson è stato positivo perché è un ragazzo di grande umiltà, energia e disponibilità al lavoro. Per quanto riguarda il riscatto c’è un diritto che è già definito quindi non c’è bisogno di fare nulla.”

Manna risponde anche sul futuro di Conte, che il direttore giudica serenamente:

“È normale, si pianifica sempre, ci si conosce da due anni, il lavoro che è stato fatto è incredibile e positivo. In altre circostanze non saremmo terzi in classifica e non avremmo vinto una Supercoppa, staremmo parlando di altro, quindi con tranquillità e serenità guardiamo al futuro.”

La stoccata di Manna al Var

Alla domanda sull’uso del VAR e degli errori che hanno penalizzato il Napoli, Manna è netto: