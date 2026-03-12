Napoli – Lecce è anche la partita di Conte: tecnico ad un passo dalla storia!

Napoli-Lecce non è una partita come le altre per Antonio Conte. Il tecnico di origine salentina, ha affrontato gran parte della sua carriera con i colori giallorossi. Giovanili, prima apparizione tra i ‘grandi’ e trampolino di lancio per la Juventus. Ma ora c’è il presente. La sfida di sabato alle 18:00 può portare Conte ad un traguardo sensazionale.

Conte verso i 600 punti in Serie A: può succedere sabato

Sicuramente per Conte non sarà una partita semplice e – tantomeno – come le altre. L’allenatore del Napoli è ad un passo dalla storia, a dimostrazione dell’immensa carriera compiuta finora.

Oltre ai tre punti e il terzo posto da blindare, c’è di mezzo anche un traguardo personale da raggiungere nella sfida di sabato. Sempre il Lecce nel suo destino: all’andata, infatti, il tecnico ha raggiunto le 250 panchine in Serie A. Adesso, invece, con una vittoria arriverebbe a 600 punti conquistati.

Media più alta di tutti

Con Conte al comando, le squadre hanno sicuramente un’arma in più. Questo è noto a tutti. Il tecnico ha sempre dimostrato che con il frutto del suo lavoro può portare grandi risultati. A dirlo, però, sono anche i numeri.

Media di 2,2 punti a partita: la più alta della storia della Serie A, tra i tecnici con almeno 70 panchina. Alle sue spalle Allegri con 2,01 in 319 partite, Inzaghi con 1,98 in 209 partite e Capello con 1,97 in 252 gare.