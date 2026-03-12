Napoli – Lecce è anche la partita di Conte: tecnico ad un passo dalla storia!

di
Antonio Conte esulta al gol del Napoli

Napoli-Lecce non è una partita come le altre per Antonio Conte. Il tecnico di origine salentina, ha affrontato gran parte della sua carriera con i colori giallorossi. Giovanili, prima apparizione tra i ‘grandi’ e trampolino di lancio per la Juventus. Ma ora c’è il presente. La sfida di sabato alle 18:00 può portare Conte ad un traguardo sensazionale.

Conte verso i 600 punti in Serie A: può succedere sabato

Sicuramente per Conte non sarà una partita semplice e – tantomeno – come le altre. L’allenatore del Napoli è ad un passo dalla storia, a dimostrazione dell’immensa carriera compiuta finora.

Oltre ai tre punti e il terzo posto da blindare, c’è di mezzo anche un traguardo personale da raggiungere nella sfida di sabato. Sempre il Lecce nel suo destino: all’andata, infatti, il tecnico ha raggiunto le 250 panchine in Serie A. Adesso, invece, con una vittoria arriverebbe a 600 punti conquistati.

Conte in panchina con il Napoli
Antonio Conte segue il Napoli dalla panchina. (ANSA) SpazioNapoli.it

Media più alta di tutti

Con Conte al comando, le squadre hanno sicuramente un’arma in più. Questo è noto a tutti. Il tecnico ha sempre dimostrato che con il frutto del suo lavoro può portare grandi risultati. A dirlo, però, sono anche i numeri.

Media di 2,2 punti a partita: la più alta della storia della Serie A, tra i tecnici con almeno 70 panchina. Alle sue spalle Allegri con 2,01 in 319 partite, Inzaghi con 1,98 in 209 partite e Capello con 1,97 in 252 gare.

 

 

Gestione cookie