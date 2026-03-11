Napoli, sentito Spinazzola? Parole chiarissime: ecco qual è il suo obiettivo

In casa Napoli l’attenzione resta alta sul finale di stagione e sugli obiettivi di stagione da raggiungere. A parlare oggi ai microfoni di Canale 21 è stato Spinazzola, che ha fatto il punto della situazione sulla squadra e sulle ambizioni personali sul futuro. L’esterno azzurro ha ribadito la determinazione del gruppo nel voler restare competitivo fino alla fine, soffermandosi anche su quello che considera il traguardo principale da raggiungere.

Napoli, sentito Spinazzola: “Siamo duri a morire, vogliamo la Champions”

Nel corso dell’intervista, Spinazzola ha sottolineato la mentalità della squadra e la volontà di non arrendersi nonostante le difficoltà incontrate durante la stagione. L’esterno azzurro ha infatti parlato con grande chiarezza dell’obiettivo del Napoli:

“Siamo duri a morire, ne abbiamo viste tante ma siamo ancora qui a lottare per un grande obiettivo che è la Champions League”.

Parole che raccontano la determinazione del gruppo partenopeo, deciso a restare in corsa fino alla fine per conquistare un posto nella prossima Champions League.

Il messaggio sul futuro: ecco qual è il suo obiettivo

Spinazzola ha poi lanciato un messaggio importante riguardo al suo futuro, specificando la sua volontà di rimanere a lungo nella formazione partenopea:

“Spero di restare a lungo, ma i matrimoni si fanno in due”.

Le parole confermano il legame che si è creato tra l’esterno italiano e la maglia azzurra.