Di Canio tira una frecciata a Conte? “C’è chi si lamenta delle troppe partite…”

L’andata degli ottavi di finale di Champions tra Atalanta e Bayern Monaco è stata una lezione di calcio tedesca in terra italiana. A Bergamo, i bavaresi ne hanno rifilati 6 alla Dea, strappando praticamente già il pass per i quarti. Una sfida che ha fatto parlare e che farà parlare, visto il divario enorme andato in scena ieri sera. E tra le tante parole dette, ci sono state anche quelle di Paolo Di Canio nel post partita, con un dichiarazione che sa tanto di frecciatina ad Antonio Conte.

“Dev’essere un insegnamento per quelli che si lamentano”, sentenza netta dell’ex Lazio

Un post partita in cui ha visto Di Canio esprimere il suo parere su quanto visto alla New Balance Arena. Il focus centrale del suo pensiero riguardava le lamentale in Italia sui troppi impegni, che a tratti ha ricordato le recenti dichiarazioni di Antonio Conte sulle tante sfide ravvicinate, che non fanno altro, a detta sua, che aumentare il numero d’infortuni. Di seguito le parole di Di Canio a Sky Sport: