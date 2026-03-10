Napoli, infortunio Vergara: Sky fa il punto, ecco tutte le partite che salterà

Per il Napoli in questa stagione non sembra esserci pace. L’ultimo ad essersi fermato ai box per infortunio è Antonio Vergara. L’azzurro non vedrà il campo per almeno un mese a causa della lesione alla fascia plantare del piede sinistro. Salterà così almeno le prossime quattro partite previste per la squadra di Conte, tra cui Napoli-Milan.

L’infortunio di Vergara: il Napoli perde ancora un giocatore

Antonio Vergara, come noto, si è sottoposto agli esami strumentali previsti dal club, esami che hanno confermato la lesione alla fascia plantare del piede sinistro. Il giocatore ha già iniziato il recupero ma dovrà restare lontano dal campo per almeno un mese.

Vergara salterà infatti, secondo ‘Sky Sport, le partite contro Lecce, Cagliari, Milan e Parma. La speranza è che il giocatore possa rientrare per il match contro la Lazio, il 19 aprile. Ma molto dipenderà dall’evoluzione del suo recupero.

Il recupero e le speranze del Napoli

Vergara ha già iniziato il trattamento riabilitativo e spera di tornare a disposizione di Conte in tempo per le ultime sfide della stagione. Se il recupero procederà come previsto, il suo ritorno potrebbe avvenire proprio il 19 aprile contro la Lazio. Almeno secondo le speranze che trapelano al momento da casa azzurra.