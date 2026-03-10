Caso Milan-Inter, l’AIA chiarisce e menziona un episodio che riguarda il Napoli

Chiarendo sull’episodio del tocco di mano di Ricci durante Milan-Inter, l’AIA ha menzionato anche un episodio sul Napoli, che fece polemica. Si parla infatti del tocco di braccio di Denzel Dumfries, giudicato non punibile dal direttore di gara, e che in Open VAR viene usato come punto di riferimento.

AIA: “Nessun dubbio, giusto non dare rigore. Coerenti con episodio Dumfries”

Mauro Tonolini, componente CAN ed ex arbitro, ha rivelato a DAZN, nella trasmissione Open VAR, il motivo per cui non è stato assegnato alcun calcio di rigore all’Inter nel finale di gara. Poi, viene citato anche il tocco di Dumfries contro il Napoli.