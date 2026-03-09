Napoli, quale sarà il futuro di Elmas e Alisson? La situazione

Il Napoli lavorerà da qui al termine della stagione per portare a casa il massimo risultato che ad oggi sembra plausibile per la squadra azzurra, ovvero il piazzamento Champions. Poi si penserà alla prossima stagione, con un mercato che sarà aperto ed con i giocatori della rosa azzurra sui quali si faranno anche dei ragionamenti interni.

Napoli, cosa si farà con Elmas?

Due giocatori che fino a questo momento (anche se in forme diverse) hanno dimostrato grande valore, sono Elmas e Alisson Santos. Il Napoli dovrà a breve decidere cosa fare con entrambi, e proprio l’edizione di oggi del Corriere dello Sport si è soffermata su questo aspetto.

“A gennaio 2024 è andato in Germania. Salvo poi rientrare in Italia, in prestito al Toro, un anno dopo. In estate il Torino lo avrebbe voluto ancora, ma il Napoli ci ha pensato e ha prevalso il cuore azzurro di Elif: la festa dopo il primo gol della stagione (da ex) che ha fatto esultare anche Conte è l’istantanea dell’amore. Ed è un premio meritato”.

Napoli, non solo Elmas: la situazione sul suo futuro e quello di Alisson

Come detto, il Napoli dovrà trovarsi a ragionare su cosa fare di due giocatori che in forme diverse hanno dato un contributo e lo stanno ancora dando.

“Ne sta raccogliendo anche Alisson, il velocista, il dribblomane e anche l’uomo dei tiri importanti: il primo con la Roma, 2-2; l’altro con il Toro, 1-0. Percentuale eccellente, per uno che in sei mesi con lo Sporting non era mai partito titolare in campionato. Elmas e Alisson hanno completato i rispettivi riscatti personali: ora spetta al Napoli decidere se investire per riscattarli sul serio (entrambi intorno ai 17 milioni)”.