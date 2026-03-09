Napoli, occhio al futuro di Conte: l’annuncio proprio in queste ore

Quale sarà il futuro di Antonio Conte? In casa Napoli si sta pensando già alla nuova stagione, al netto di quello che saranno le prossime settimane, dove gli azzurri dovranno legittimare il piazzamento Champions e dunque provare a portare a casa un risultato importante per la stagione azzurra.

Napoli, le ultime sul futuro di Conte: il rapporto con ADL

Uno dei temi legati alla squadra azzurra è senza dubbio quello che sarà il futuro dell’allenatore: Napoli e Conte saranno ancora insieme il prossimo anno? Ha provato a dare una risposta l’edizione di oggi de La Repubblica.

“I due si erano allontanati un po’ solo dodici mesi fa, proprio di questi tempi, dopo la cessione e soprattutto la mancata sostituzione nel bel mezzo del duello con l’Inter di Kvaratskhelia. Poi però tra presidente e allenatore è ritornato il sereno, tant’è che a fine maggio potranno sedersi amichevolmente davanti a un tavolo per progettare il futuro, correggendo insieme gli errori commessi specialmente fuori dal campo e dando continuità a un progetto che continua a essere vincente, come dimostrano i due trofei vinti a distanza ravvicinata”.

Futuro Conte, cosa succederà? Le ultime

Insomma, di sicuro molto passa attraverso il rapporto che c’è tra il presidente del Napoli ed il suo allenatore, ma servirà capire nei prossimi mesi dove andare. Un piccolo indirizzo – riporta Repubblica – sembra già avviato.

“Avere Conte in panchina è una garanzia e per questo De Laurentiis è stato subito accanto al suo allenatore nell’unico vero momento di difficoltà attraversato dal Napoli, dopo il ko del 9 novembre a Bologna. Presidente e tecnico come ogni anno tireranno le somme a fine maggio, per analizzare ciò che ha funzionato e cosa invece va corretto. Ma non ci sono ombre all’orizzonte e con il ritorno in Champions il futuro della panchina azzurra è già scritto: sarà Conte ter”.