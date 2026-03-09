Napoli, come sta McTominay? Le ultime in vista del match contro il Lecce

Dopo le vittorie contro Verona e Torino, il Napoli vuole proseguire la striscia di successi in campionato cercando di non concedere terreno alle rivali nella lotta Champions. Il traffico per i primi quattro posti è considerevole, anche se gli azzurri ad oggi godono di un piccolo vantaggio che Antonio Conte vuole preservare a tutti i costi.

Napoli, quando rientra McTominay?

L’allenatore spera di poter contare sui diversi giocatori che fino a questo momento sono rimasti fermi ai box. Nell’ultima sfida contro il Torino si sono rivisti in campo Anguissa e De Bruyne, un segnale importante quando siamo ormai pronti ad entrare nel rush finale della stagione.

C’è, però, grande attenzione anche sulle condizioni di Scott McTominay, assente ormai da diverso tempo: come sta lo scozzese? In queste ore sono arrivati aggiornati sul quello che potrebbe essere il suo rientro in campo.

Le ultime sul rientro di McTominay

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di McTominay, sul suo rientro in campo e su quella che sarà la sua disponibilità da qui ai prossimi giorni, in vista della sfida contro il Lecce.