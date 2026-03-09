Mercato Napoli, Spinazzola e Juan Jesus ai saluti? Individuati due sostituti

Per il Napoli si prepara una fase finale di stagione molto particolare, dove la corsa ad uno dei primi quattro posti della classifica sarà trafficata e piena di insidie. Antonio Conte lo sa bene, come sa bene che per la sua squadra conquistare il piazzamento Champions rappresenta un obiettivo fondamentale per la prossima stagione.

Napoli, due azzurri in bilico: la situazione di Spinazzola e Juan Jesus

Lo sguardo è rivolto al presente ma c’è già da pensare anche a quello che sarà il futuro: è verosimile che Antonio Conte resterà sulla panchina azzurra anche il prossimo anno, non ci sono segnali che indichino il contrario. L’allenatore, dunque, dovrà fare delle valutazioni anche su quelli che sono giocatori già presenti in rosa.

Tra questi Leonardo Spinazzola e Juan Jesus, entrambi su posizioni non particolarmente salde: per i due azzurri, infatti, la permanenza all’ombra del Vesuvio non è assolutamente scontata, l’addio in estate rappresenta una strada plausibile.

Addio Juan Jesus e Spinazzola: già individuati due sostituti

Stando a quanto riportato da Il Mattino, Giovanni Manna avrebbe già sondato il terreno alla ricerca di nomi da poter inserire nella rosa azzurra proprio nell’eventualità che giocatori come Spinazzola e Juan Jesus possano salutare Napoli alla fine di questa stagione.

Ed ecco sputare il 26enne Oumar Solet dell’Udinese e il terzino Maximilian Mittelstädt dello Stoccarda, quest’ultimo classe ’97.